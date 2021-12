El Boxing Day se convirtió en un homenaje al fútbol de ataque. El espectáculo que ofrecieron el Manchester City y el Leicester honró una de las fechas más míticas del fútbol inglés. Fue un duelo plagado de goles, de ocasiones y de emoción del que salió victorioso el conjunto de Pep Guardiola (6-3) que sigue firme en el liderato de la Premier. El partido pareció sentenciado cuando a la media hora el City ganaba por 4-0. Pero una encomiable reacción del Leicester puso en alerta al conjunto local que tuvo que recuperar la concentración e imponer el talento de sus futbolistas para no perder puntos y sumar su novena victoria seguida.

Tuvo un arranque fulgurante el equipo de Guardiola. Arrollador. A los cuatro minutos, Kevin de Bruyne llevó a la red un gran pase de Fernandinho. Poco antes del cuarto de hora, el VAR advirtió al árbitro de un agarrón del belga Youiri Tielemans a Aymeric Laporte en un córner. Pitó penalti que transformó Riyad Mahrez. No paró el City. El portugués Joao Cancelo desde la derecha envió un centro al área que no pudo interceptar Kasper Schmaichel. El balón quedó muerto, a los pies de Ikay Gundogan que llevó la pelota a la red. Cinco minutos tardó en llegar el cuarto. Fue en otro penalti. Otra vez cometido por Tielemans que trabó a Raheem Sterling. El inglés ejecutó el disparo y amplió la ventaja.

El marcador invitaba a una nueva goleada de escándalo pero todo cambió tras el descanso de la mano de Madisson. La inspiración del jugador animó al conjunto de Brendan Rodgers. En el 55 una pared suya con el nigeriano Kelechi Ihenacho supuso el primer tanto visitante que cuatro minutos más tarde encontró el segundo en una combinación a la contra entre el africano y Ademola Lookman. A la hora de juego llegó el tercero. Un disparo de Madisson lejano fue desviado por Ederson. Dio en el palo después y lo recogió Iheanacho para anotar el 4-3 y alertar al City. No le dio tiempo al Leicester a neutralizar la ventaja del equipo de Guardiola que respondió con el quinto tanto anotado de cabeza por Laporte. El sexto fue obra de Sterling.

Después del espectáculo en el Etihad Stadium, Guardiola sorprendió a todos con una defensa del uso de la mascarilla para frenar la sexta ola que asola a todo el planeta: “Los casos positivos se están multiplicando por todo el mundo y en el Reino Unido también, y no sólo en las burbujas del fútbol. La gente acude a los estadios y la gente puede contagiar y contagiarse en los estadios porque no usa mascarillas. Me sorprende por el hecho de que vas por la calle o vas a un gran centro comercial, a un lugar donde vas a comprar regalos para tu familia, y la gente no usa la mascarilla. Nadie la usa. Los científicos han dicho desde el principio que la mascarilla es lo que más nos podía proteger, que el gel desinfectante y las mascarillas eran lo más importante para protegernos”.