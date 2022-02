Destrozan a Cristiano Ronaldo con un brutal ataque

Cristiano Ronaldo vive uno de los peores momentos de su carrera y el número de sus detractores no deja de crecer. No ha marcado en lo que llevamos de 2022 y a las críticas por su pobre rendimiento deportivo se suman los ataques por su comportamiento dentro y fuera del campo. Se le acusó, por ejemplo, de escupir a un compañero en el partido contra el Southampton, donde se le vio al borde del llanto. El último de esos ataques lleva la firma de Paul Ince, leyenda reciente del Manchester United, quien destroza al portugués con una brutal crítica por sus desplantes a los seguidores del equipo y por sus palabras contra los jugadores más jóvenes del equipo.

“La gente decía que sería muy bueno para el club, los jugadores y los jóvenes. Pensábamos que sería así, pero el ejemplo que está dando, tirando sus juguetes fuera del cochecito, es malo. ¿Por qué escuchar a alguien que está dispuesto a actuar como lo hace? Como hemos visto en numerosas ocasiones, corriendo por el túnel, sin aplaudir a los aficionados, enfadado, no es un buen ejemplo. Entiendo la frustración, pero hay que sacarla a puerta cerrada, no a la vista de los aficionados y las cámaras”, declaró Ince a SunSport.

Ince destacó la caída de rendimiento de Cristiano Ronaldo desde que llegó al United el pasado verano procedente de la Juventus: “Volaba cuando empezó, pero luego dejó de aportar lo esperado, empezó a caer más profundo hasta no ser un peligro para nadie. Y entonces llegó la frustración. Es un jugador egoísta. Todo en Cristiano Ronaldo gira sobre Cristiano Ronaldo. Si no marca, no está contento. Lo vimos en la Juventus cuando, tras su marcha, Giorgio Chiellini dijo que podían volver a ser una familia”.

La presencia del portugués lo condiciona todo y eso hace, según Ince, que se desvíe el foco de lo verdaderamente importante, de dónde está el problema. “Debería tratarse del Manchester United y del equipo, pero se ha convertido todo en Ronaldo y ahora estamos viendo la frustración total”.

En vista de cómo está discurriendo la temporada, la duda ahora es saber si Cristiano Ronaldo cumplirá su contrato, que concluye en 2023, o se irá al final de esta campaña. “No sé si se quedará la temporada que viene. Depende de quién llegue. Si Ralf Rangnick se queda, creo que Ronaldo se irá. Si llega Mauricio Pochettino, puede que se quede. Pero Cristiano Ronaldo tiene que jugar, no puedes pagarle a alguien medio millón de libras a la semana para que se quede en el banquillo contra el Burnley cuando necesitas tres puntos. Si no juega, no lo veo aquí la próxima temporada”, reflexionó Ince.