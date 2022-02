Cristiano Ronaldo pone fecha a su retirada

Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista a DAZN en la que ha repasado su vida profesional, ha reconocido que no le quedan muchos años jugando y ha puesto fecha a su retirada. En la conversación, el portugués señala que el gran cambio de su vida se produjo cuando dejó el Sporting de Portugal para fichar por el Manchester United y se muestra orgulloso de su trayectoria: “He dejado huella en todos los sitios por los que he pasado”.

Preguntado por cómo ha conseguido mantenerse en la elite con 37 años. Cristiano Ronaldo lo tiene claro: “Siguiendo mi camino, trabajando a diario, intentando todavía mejorar en algunos aspectos, cuidarme también, que es muy importante, tanto a nivel físico como a nivel mental porque ya en el fútbol es una edad… Antes jugaban, pero no tenían tantos partidos como tenemos ahora. Yo ya he pasado de los mil partidos, es una cifra muy alta, pero como he dicho antes, hay que cuidarse, seguir trabajando, seguir con la ilusión de que todavía puedo dar más y sigo estando bien, que es un punto muy importante. Y siguiendo disfrutado, que es lo más importante”.

“Tienes que ser inteligente y saber que tú con 18, 20 ó 25 años no eres igual que con 35. Y esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes algunas cosas para ganar otras y tener el equilibrio correcto para seguir compitiendo y estar al más alto nivel. Eso no es fácil, pero en mí lo parece, porque demuestro año tras año que los números hablan por sí mismos. Yo no tengo que decirte que soy muy bueno, porque los números están ahí. Los hechos, son hechos, lo demás no importa para nada. Por eso yo estoy muy contento con mi estado de forma, sigo marcando goles, ayudando a la gente, a los equipos, tanto en la selección como en el Manchester United y por eso quiero seguir así. Es difícil decir que no quiero más, porque si estoy en un club que me da la oportunidad de poder ganar más cosas, por qué no. Y en la selección también. Sé que no me quedan muchos años jugando, cuatro o cinco más, veremos, y quiero ganar más cosas”, añade.

Ahora que está en la recta final de su carrera, Cristiano Ronaldo señala cuál es en su opinión el momento más determinante de su trayectoria: “Dejar el Sporting y venir a Manchester fue el cambio de mi vida. Y ahora volver con 36 fue también un momento muy bonito en mi vida, siendo padre de familia, con muchos hijos, ganar lo que gané ya en el fútbol, demostrar todo lo que tenía que demostrar y crear una página en la historia del fútbol”.

“El sacrificio que me implanto todos los años, las temporadas, semanalmente, mensualmente, a diario, tiene que tener su recompensa al final, porque si no me sabría a poco. Pero esa es mi motivación. Trabajar, pero pensar que en el final voy a ganar algo importante, un título, un premio... Mi vida fue un viaje muy bonito. He dejado huella en todos los sitios por los que he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda tener ese orgullo de decir que por donde ha pasado, ha dejado marca, y eso a mí me deja feliz”, termina.