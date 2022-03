Pedri asume el “10″ y el mando en la selección

Ningún número en el fútbol tiene tanto significado como el «10». Ni siquiera el «1» de los porteros, que para algunos es el que llevó Ardiles en el Mundial 82. El «10» es el número de Maradona, el de Pelé, el de Messi... y ahora el de Pedri.

El centrocampista del Barcelona lo ha elegido para los dos amistosos que disputa ahora la selección, contra Albania y contra Islandia y debe ser el número que lo acompañe y lo distinga ya en su trayectoria con la selección. A no ser que se lo entregue a Ansu Fati cuando regrese a las convocatorias de la selección.

El «10» se quedó sin dueño claro cuando Cesc Fábregas y se lo quedó Thiago hasta la Eurocopa. Pero desde entonces, el jugador del Liverpool no ha vuelto a ser llamado por Luis Enrique. Su último partido fue la semifinal contra Italia.

Pedri ahora recoge ese número como una señal de lo que es ya para la selección española, el jugador de referencia en el centro del campo de la selección. Tiene la confianza de Luis Enrique y ya es casi un veterano en la selección.

«A Pedri lo veo en su nivel. Está siendo una temporada difícil para él porque no ha podido tener regularidad debido a las lesiones. Pedri aporta cosas diferentes, ahora se anima a llegar más a gol que es algo a lo que siempre le hemos animado aquí y lo ha incorporado a su equipo», decía el seleccionador al anunciar la lista de convocados para estos compromisos, los últimos amistosos antes de dar la lista definitiva para el Mundial de Qatar. En junio y en septiembre volverá a jugar la selección, pero será ya en la fase de clasificación de la Liga de Naciones.

Para todos esos compromisos Luis Enrique espera que Pedri pueda tener la continuidad que le ha faltado hasta ahora, aunque eso no impida que le lluevan los elogios. «Ya está más que cansado de que se le compare con Iniesta. Si se le compara con Messi, mala comparación no es. No creo que le dé ninguna tristeza. Sabe quién es y el camino que tiene que seguir es el camino de Pedri y no el de Iniesta o el de Messi», asegura el seleccionador.

Pedri es ya el nuevo faro de la selección española.