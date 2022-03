Luis Enrique: “¡Qué voy a tener decidido mi futuro!”

Luis Enrique tiene contrato con la Federación hasta que acabe el Mundial de Qatar y no quiere hablar mucho sobre lo que sucederá después. «¡Qué voy a tener decidido mi futuro!», dice el seleccionador. «Estoy en mi casa en la selección. Me siento respaldado por la Federación, por el presidente y por Molina [el director deportivo], que son los que me han fichado. Dos veces. Tengo el máximo cariño y me siento superrespaldado. De qué vale un contrato si no se alcanzan los objetivos en el Mundial», se pregunta.

«Hemos alcanzado el compromiso de hablar después del Mundial», añade. «Estoy en la gloria. Esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros [la prensa]. SI el Mundial sale una cagada terrible, como no voy a tener contrato, no tendréis que pedir que me echen», bromea el seleccionador.

“Ahora mismo estoy en un momento de crecimiento total. Si analizamos un poco las fases de donde venimos y dónde estamos, las dudas que se generaron en un principio se han despejado. Hay un compendio de gente joven y veterana que puede hacer un fútbol de máximo nivel, que puede enfrentarse a la actual campeona de Europa y del mundo y hacer partidos de muy buen nivel”, asegura el seleccionador.

Pero Luis Enrique no quiere que la atención de la selección se centre en su posible marcha de la selección. “Mi futuro no le interesa a nadie. Vivo el presente”, dice antes de ocuparse del partido contra Albania. “Creo que va a ser una fiesta y espero que estemos al nivel para que la gente disfrute de una efeméride como esta por las circunstancias que rodean a este tipo de partidos que vivimos con mucha ilusión y muchas ganas para disfrutar de una cita como esta”.