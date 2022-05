El brutal ataque de Evra a Guardiola que muestra la otra cara del técnico

Patrice Evra no se ha mordido la lengua con la gestión de Pep Guardiola en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid. El City, al igual que el PSG, llegaba con ventaja al Santiago Bernabéu pero acabó dilapidando su favoritismo.

Para el exfutbolista, el Manchester City necesitaba un referente en el campo capaz de liderar al equipo en momentos de crisis como el vivido en el Santiago Bernabeu, una figura que carece en la plantilla debido a la influencia, en su opinión, del técnico catalán

“El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude”, analizó el ex lateral del Manchester United ‘Prime Vídeo’.

Según el ex jugador francés la apuesta de Guardiola por jugadores sin personalidad no se ha producido sólo en el Manchester City: “Elige a sus equipos así, no puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, él siempre decide”.

“Están traumatizados”

Evra fue un poco más lejos en su análisis y también atacó la filosofía el Manchester City: “El City se ha equivocado, es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG: son clubes que se basan en el dinero”.

“El Real Madrid también tiene dinero, pero tiene una historia detrás; el Manchester City sólo tiene dinero y los jugadores van a jugar allí únicamente por eso. Luego ganan trofeos, por supuesto, pero un jugador elige ir al Manchester City sólo porque te ofrece más”, dijo Evra.

“Me alegro de no tenerlo de entrenador”, prosiguió Evra en su crítica a Guardiola. “Parece que está jugando a la PlayStation, te dice todo lo que tienes que hacer”, expresó, dando como ejemplo la etapa de Thierry Henry como jugador del Barça: “Fue puesto en el banquillo después de marcar un gol solo porque no respetó sus directivas”.