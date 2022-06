Así fue el caso de malos tratos que ha llevado a Ryan Giggs a renunciar como seleccionador de Gales a cinco meses del Mundial

A cinco meses del comienzo del inicio del Mundial de Qatar, Ryan Giggs anunció que deja el puesto de entrenador de la selección de Gales, combinado que integrará el Grupo B de la competición, junto a Inglaterra, Irán y Estados Unidos. El ex mediocampista había quedado apartado momentáneamente del cargo en noviembre de 2020 tras ser acusado de maltrato por su ex pareja.

El ex futbolista del Manchester United fue arrestado a finales de 2020, cuando fue acusado de agredir a dos mujeres, una de ellas su ex pareja Kate Greville, con la que presuntamente tuvo un comportamiento abusivo entre 2017 y 2020.

Rob Page se hizo cargo del equipo desde noviembre de 2020 y clasificó a Gales para su primer Mundial desde Suecia 1958 tras imponerse a Ucrania por 1 a 0 en el repechaje con un gol en contra de Yarmolenko, tras un tiro libre de Gareth Bale , la gran figura del conjunto británico.

“Ha sido un honor y un privilegio dirigir a mi país, pero creo que lo correcto es que Gales se prepare para el Mundial con seguridad y sin especulaciones respecto a la posición de su entrenador”, dijo Giggs, de 48 años, en un comunicado.

“Tal y como se ha publicado, me he declarado inocente de las acusaciones criminales a las que he hecho frente en la corte de Manchester. Pese a que tengo confianza en el proceso judicial, me hubiera gustado que el caso se hubiera cerrado antes, para poder seguir con mis responsabilidades como entrenador”, añadió.

“No fue culpa de nadie que el proceso se retrasara. No quiero que la preparación de la selección de mi país para la Copa del Mundo se vea afectada o desestabilizada por el continuo interés en mi caso”, justificó Giggs, quien había asumido como orientador de Gales en enero de 2018.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El seleccionador de Gales y leyenda del Manchester United, Ryan Giggs, fue detenido el pasado mes de noviembre bajo acusación de violencia de género por agredir presuntamente a su pareja, unos hechos que negó en un comunicado tras ser puesto en libertad bajo fianza. Los hechos sucedieron cuando la policía del Gran Manchester recibió un aviso de un fuerte altercado en una vivienda en Worsley, Salford, poco después de las 22 horas. Tras personarse en el domicilio y comprobar que había “una mujer de unos 30 años” con “heridas leves”, aunque “no requirió ningún tratamiento”, los agentes detuvieron “a Giggs. Según reveló The Sun, la pelea se inició por los temores de Kate Greville de que la hubiera estado engañando con dos mujeres, una de ellas modelo, a las que el jugador enviaba mensajes.

El as del fútbol, de 46 años, fue increpado por su novia tras descubrir unos mensajes mensajes en los que coqueteaba con otras mujeres y esto acabó en una fuerte discusión, hasta que alguien llamó a la policía. Los mensajes estaban en el iPad de la ex estrella del Manchester United, que estaba vinculado a su teléfono y su novia los vio. La pelea, que se cree que fue presenciada por una segunda mujer, se les fue de las manos dejando a Kate con lo que la policía llamó “heridas leves”.

Una fuente cercana a la pareja aseguró entonces que “Kate ha soportado los rumores de que la ha estado engañando durante bastante tiempo. Estaba luchando por confiar en él pero luego encontró esos mensajes inapropiados a otras chicas y estalló”. “Ella sabe quiénes son -añadía esta fuente-. Una trabaja en Londres como relaciones públicas para un futbolista de alto perfil, la otra es un modelo con sede en Cheshire. “Ambas son más jóvenes que Giggs y muy glamurosas”.

Giggs se separó de su esposa Stacey en 2016 tras una infidelidad. También tuvo una aventura con la concursante de Gran Hermano Imogen Thomas, de 37 años. Giggs y Kate se conocieron mientras ella trabajaba de relaciones públicas para su empresa. Hizo pública la relación cuando la pareja fue fotografiada de vacaciones en Italia en agosto de 2018, ocho meses después de su divorcio.

“Adicto al sexo”

Desde este incidente, el ex seleccionador de Gales ha estado permanentemente en el ojo de Huracán. El hermano de Ryan Giggs, Rhodri echó más leña al fuego al calificarlo de “adicto al sexo” y aseguró que es incapaz de resistirse a las mujeres en sus múltiples salidas nocturnas. Rhodri, de 43 años, cuya ex esposa Natasha tuvo una aventura secreta de ocho años con el ex as del Manchester United, dijo en un podcast deportivo: “Lo siento por él. Todos tenemos una debilidad”.

“El problema de Ryan es que cuando sale tiene que acostarse con mujeres” aseguró.

Ryan es una leyenda del United, donde edificó toda su carrera: es el jugador más laureado en la historia del fútbol inglés, y está en el top 5 de los máximos ganadores de la historia del fútbol profesional, con 36 títulos, detrás de Dani Alves (42), Dani Alves (40), Andrés Iniesta y Maxwell (37).