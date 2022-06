El mercado, más loco que nunca: la sorpresa Cristiano, Neymar, Di María y De Jong

Están los equipos con el colmillo afilado esperando que los jugadores y los otros equipos se decidan para que el mercado explote definitivamente. Y son los pesos pesados o los veteranos pesos pesados los que mueven los rumores y la codicia de los agentes (y de ellos mismos) a la espera de un movimiento con el que ganar dinero e intentar recuperar parte del estrellato que ahora se llevan los futbolistas que ya tienen equipo, como son Haaland y Mbappé.

Se habla, y mucho de Cristiano Ronaldo y de lo que puede pasar, ante el enfado del Manchester United, que ve como Mendes va colocando al delantero en diferentes equipos, sin que esté muy claro si existen ofertas reales o todo son movimientos del agente para que Ronaldo vuelva a sonar. Cristiano cumplirá 38 años mientras se juega la temporada que viene y está por ver que un futbolista de su edad y con sus problemas para irse al banquillo siga siendo un fichaje deseable para cualquier equipo. Sin embargo, durante todo este fin de semana, le han colocado en el Chelsea. Es verdad que la falta de puntería es uno de los problemas de los blue y también que Lukaku no va a seguir, de ahí el nombre de Cristiano Ronaldo.

El portugués quiere volver a ser un futbolista de un equipo puntero, sin mirar su edad y que sus prestaciones ya no son las que eran. Algo parecido quiere Neymar, que ve como el PSG le va mandando mensajes sin citarle y le hace ver que no tiene sitio en un equipo en el que manda Mbappé y lo que él diga. Neymar llegó al club francés como un salvador, pero no le ha dado la Champions. Ahora la fe está puesta en Kylian y la actitud de Neymar, con sus inviernos en Brasil y sin hacer mucho caso al PSG empiezan a hacer mella. El brasileño cumpla 31 años el mismo día que Ronaldo 38. A ver en qué equipo lo celebran.

Además de los jugadores, uno de los grandes protagonitas del mercado es el Barcelona, por ese continuo quiero y no puedo, que parece que va a fichar y no termina de hacerlo porque no se llevan a cabo las famosas palancas de las que habla Laporta. Una de ellas puede efecutarse. Según The Telegraph, el United ya sí que está dispuesto a pagar 80 millones de euros por el futbolista holandés, que nunca ha terminado de rendir en el Camp Nou como lo hacía en el Ajax. Eso aclararía un poquito la situación del Barcelona y quizá le abriese la puerta a alguna operación, algo que hasta ahora parece una utopía.

Por ejemplo, se había hablado de que Di María, de 34 años, podía ser un buen refuerzo, por veteranía y aún juego y desborde, pero según los medios italianos, el Barcelona no está en esa puja y es la Juve quien se va a hacer con un futbolista que si saca su lado bueno, todavía tiene tiempo de hacer cosas brillantes.