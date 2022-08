El último escándalo del juicio a Ryan Giggs: fingió tener cáncer para no tener sexo

El juicio de Ryan Giggs sigue adelante con revelaciones cada día más escandalosas. La estrella inglesa, de 48 años, está acusado de patear a su entonces pareja Kate Greville en la espalda en Stafford London, uno de una serie de agresiones que presuntamente tuvieron lugar durante casi tres años.

Si hace unos días, salía a la luz la letanía de de abusos, tanto físico como psicológico del ex jugador hacia su pareja y que echó a su novia desnuda de un hotel de cinco estrellas después de una disputa sobre él coqueteando con otras mujeres, la cuarta jornada del juicio ha dado un nuevo giro que perjudica a su expareja Kate Greville.

Fingió tener cáncer

La ex novia de Ryan Giggs ha admitido ante el tribunal que mintió al futbolista sobre una prueba de frotis que mostró células cancerosas, y admitió haber montado una foto para un periódico después de que supuestamente el futbolista le diera un cabezazo. Kate Greville asegura que fingió tener cáncer en octubre de 2020 para no tener que tener relaciones sexuales con la ex estrella del Manchester United pero la defensa del ex técnico de Gales tiene otra teoría.

El abogado defensor argumentó que Kate Greville fingió tener cáncer para extraer el DIU (dispositivo intrauterino) en un retorcido plan para poder quedarse embarazada del futbolista del Manchester United.

Durante su declaración, Kate Greville dijo entre lágrimas que «Ryan Giggs me engañó con 12 mujeres» y que la relación con el exfutbolista «fue como vivir un infierno».

“Básicamente, encontré mucha mierda antes de decírselo y la guardé. Descubrí que me había estado engañando durante los últimos seis años con 10 12 mujeres… Cada vez que encontraba algo, empeoraba. Encontré su iPad y lo guardé todo». , dijo Kate Greville al Tribunal de Manchester.

Kate Greville no dudó en llamar «Cerdo» a Giggs cuando le explicó que encontró mensajes de otra mujer en el móvil del futbolista. «Sentí que me estaba volviendo loca. Estaba teniendo ataques de pánico. Fue un momento horrible para mí», admitió la ex del futbolista.

Las acusaciones contra Giggs

Giggs está acusado de golpear a Kate y de mostrar un comportamiento controlador y coercitivo, afirmaciones que él ha negado. También negó haber atacado a la hermana en su casa de Worsley, Greater Manchester, el 1 de noviembre de 2020. El ex futbolista del Manchester United fue arrestado a finales de 2020, cuando fue acusado de agredir a dos mujeres, una de ellas su ex pareja Kate Greville, con la que presuntamente tuvo un comportamiento abusivo entre 2017 y 2020.

Los hechos sucedieron cuando la policía del Gran Manchester recibió un aviso de un fuerte altercado en una vivienda en Worsley, Salford, poco después de las 22 horas. Tras personarse en el domicilio y comprobar que había “una mujer de unos 30 años” con “heridas leves”, aunque “no requirió ningún tratamiento”, los agentes detuvieron “a Giggs. Según reveló The Sun, la pelea se inició por los temores de Kate Greville de que la hubiera estado engañando con dos mujeres, una de ellas modelo, a las que el jugador enviaba mensajes.