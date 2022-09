El equipo que “mandó a freír espárragos” a Denis Suárez

Carlos Mouriño, el presidente del Celta de Vigo, concedió una entrevista a Diario AS donde desvela algunos secretos sobre el caso de Denis Suárez, una de las polémicas de los últimos tiempo: “Hemos marcado una hoja de ruta clara desde el principio y se quedará aquí porque la carta de libertad no se la vamos a dar, ya que cargando lo que tenemos que cargar de amortización tampoco podríamos traer a ningún jugador. Si ya no tuvo una sola oferta en verano, me parece difícil que ahora tenga ofertas, en las condiciones que él quiere, claro, porque ofertas tuvo. Tuvo una de doce millones de euros de un equipo árabe, proporcionada por nosotros, y él llama a ese equipo para preguntarle cuánto más le pagarían con la carta de libertad. Luego, tuvimos la posibilidad de un intercambio con Óscar, pero le pidió una barbaridad de dinero y el Sevilla lo mandó a freír espárragos, tuvo la oportunidad del Betis muy similar...”.

Además, Mourinho también insistió una y otra vez en que el jugador no aceptaba salir del club: “Con los cuatro millones que nos daban de Arabia hubiéramos traído a un jugador cojonudo y él no quiso porque decía que iba a conseguir que le dejáramos salir gratis y que esos cuatro millones se los pagaran a él. Me parece una deslealtad brutal y tremenda, que lo explique”.

Una de las frases que más repercusión está teniendo llegó a raíz de una pregunta sobre el Sevilla: “Que explique el dinero que le pidió al Sevilla por irse. Y que explique por qué no llegó ninguna de todas esas ofertas que tenía. Ni él nos presentó ninguna ni al club llegó ninguna. Porque no existieron. Sólo las tres primeras, a partir de ahí ninguna. Que cuente la verdad, que ya estoy cansado de ese tema”. No es ningún secreto que el Espanyol sí realizó una oferta por él, pero finalmente sin éxito. Por su parte, el futbolista negó de manera rotunda que el pasado jueves el Celta de Vigo le presentara una oferta de un club que le pagase “12 millones de euros netos” para abandonar el club, además también contó que Carlos Mouriño le amenazó con “encargarse” de que Balaídos le pitase.

Esta polémica no termina de cerrarse debido al contrato que ambas partes tienen en vigor y que convierte esta situación en un tira y afloja entre el presidente, el jugador y los representantes.