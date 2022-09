Mundial de Qatar: América disfruta, Europa duda

Mientras en Argentina hay una locura por el álbum de cromos del Mundial, con reventas por Internet, ejemplares agotados, intervención incluso del gobierno, en España una de las preguntas de los aficionados es: «Este fin de semana ya hay liga, ¿no?». España es un país más de equipos que de selecciones (en general) y sólo las grandes competiciones, y si hay triunfos como el del Mundial de 2010 mucho más, animan el ambiente. La victoria del equipo de Luis Enrique ante Portugal dejó la certeza de que se trata de un grupo joven y competitivo y las dudas del juego durante gran parte del encuentro. Los resultados acompañan a esta selección que dirige el asturiano (semifinales de la última Eurocopa, finalista de la pasada Nations League y en la Final Four en la presente edición) antes de un Campeonato del Mundo en el que algunas de las teóricas favoritas han titubeado en estos últimos compromisos. Ahora mismo parecen más en forma los gigantes suramericanos que los europeos.

La euforia en Argentina con su selección siempre existe, pero esta vez es desmedida por las prestaciones que lleva tiempo dando la Albiceleste. Cierto que su último rival, Jamaica, no es poderoso, pero con el 3-0 Argentina llega a 35 partidos seguidos sin perder, con lo que iguala los registros de la gran España, entre 2007 y 2009, y Brasil entre 1993 y 1996. Por delante sólo le queda Italia, que estuvo 37 duelos sin caer entre 2018 y 2021. La última derrota fue el 2 de julio de 2019, 2-0 ante Brasil en las semifinales de la Copa América, aunque se desquitarían dos años después superando a la «canarinha» en la final. Scaloni no tiene la mejor selección argentina de la historia, pero hay dos palabras que la definen y que pueden ser determinantes en un torneo corto: solidez y Messi. El «10» está más feliz que nunca vistiendo la camiseta de su país y Catar será la última oportunidad de ganar el gran título que le falta. La última derrota de Brasil fue justo esa con Argentina el 10 de julio de 2021. Asusta con el potencial ofensivo que tiene: Vinicius, Neymar y Raphinha.

Sólo Países Bajos...

Todas las certezas de albicelestes y amarillos son dudas en Europa. Francia es la defensora del título y según todos los expertos, la selección más completa jugador por jugador, además con relevo joven para futbolistas como Pogba. Pero desde su éxito en Rusia 2018 no convence. Sí ganó la última Nations League (a España), pero en esta edición no ha descendido de milagro y en la Eurocopa se estrelló. También Portugal tiene los futbolistas más importantes, pero apuesta por un juego más bien rácano y Cristiano no puede ser el mismo que hace años, aunque siempre hay que tenerlo en cuenta. A la Alemania de Flick le falta gol y la joven Inglaterra tampoco termina de romper, pues Southgate no acaba de combinar todo el talento que tiene. Italia no va al Mundial, la Bélgica de De Bruyne se ha mostrado irregular y superada por Países Bajos, que es quien mejor impresión ha dado estas dos semanas.