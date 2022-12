La surrealista historia del ex de Inglaterra que hizo desaparecer su pene ante sus compañeros

El Mundial de Qatar llega a octavos y muchos ex futbolistas analizan la actualidad de sus selecciones a través de programas de televisión, redes sociales o Podcast. Pero a veces no solo se quedan en el análisis del juego sino que desvelan jugosas anécdotas de los acaecido en ediciones anteriores. Y si hay una anécdota que se ha vuelto viral en las últimas horas es la del ex internacional inglés David Wheather.

Jugar para Inglaterra requiere la combinación perfecta de condición física, habilidad, fuerza y carácter, y una ex estrella demostró que tenía mucho de lo segundo con su singular ‘truco de la ducha’.

En todas las selecciones siempre hay un personaje único y el exdefensor del Bolton Wanderers y del Middlesbrough, David Wheater, lo demostró revelando un talento especial que dejó a Steven Gerrard y Frank Lampard ojipláticos. Asi lo ha narrado el propio futbolista en su podcast.

¡Tengo un truco para la ducha!

“Tengo un truco para la ducha, es un buen truco para la ducha: puedo esconder mi pene”, dijo Wheater con orgullo al podcast ‘Undr the Cosh’. “Le mostré a los muchachos como Gerrard y [Peter] Crouch en las duchas lo que podía hacer, luego pensé: ¿Que estoy haciendo?. Pero lo cierto es que alucinaron”.

“Lo aprendí, bueno, no lo aprendí, lo hice por accidente cuando era un poco más joven. Estaba jugando con él y desapareció” siguió relatando el futbolista. “No es cuando lo metes, es cuando lo aprietas y vuelve a entrar”, continúa para tratar de explicar su surrealista anécdota.

El defensor sensato fue llamado dos veces al equipo de los Tres Leones por el ex entrenador Fabio Capello, pero tuvo la mala suerte de no jugar. Sin embargo, en la selección inglesa aún se acuerdan de él. Fue convocado junto a su excompañero de equipo en ese momento Stewart Downing, quien no tardó en informar al resto de los convocados de su alucinante ‘truco de la ducha’.

“Stewie lo contó, porque solía hacerlo en Middlesbrough”, dijo Wheater. “Así que ahí estaba yo enroscando, exprimiendo ... pero lo cierto es que les encantó”.

Su peculiar historia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y algunos tabloides británicos se han hecho eco de la peculiar anécdota del ex defensa internacional.

Wheater jugó junto a futbolistas como Joe Hart y James Milner, así como Gerrard y Crouch, haciendo 29 apariciones para varias selecciones juveniles de Inglaterra entre 2002 y 2009. En la actualidad, todavía juega y capitanea a Darlington.