El plan de Lopetegui para rescatar a Isco

El Sevilla quiere que Isco se marche tras una discusión con Monchi. Anteriormente, se hizo lo propio con Marcos Acuña (al regatear una operación) o Papu Gómez (por abandonar el estadio con el equipo jugando) que se buscasen destino en enero. El malagueño llegó bajo el rol de estrella tras su etapa final en el Real Madrid.

Jorge Mendes le ha ofrecido a los Wolves de Lopetegui. El entrenador vasco ha sido su gran valedor tanto en España como en el Real Madrid y, posteriormente, en el Sevilla. Nadie mejor que él conoce las cualidades de Isco para hacerle brillar de nuevo. En el Sevilla Isco disputó 19 partidos, pero sólo anotó un gol y repartió tres asistencias. El propio Isco dijo que no quería ser el líder: “Yo creo que en un equipo tenemos que aportar todos nuestro granito de arena. Al final ganamos todos o perdemos todos. Está claro que quiero ser importante, que quiero ayudar a todos, que quiero ganar el máximo de puntos posible. Como ya te digo, ayudar sin más”. Si me dices que con 30 años ya estoy viejo o Jordán, con 28... ¿no sé? El fútbol ha evolucionado un poquito. Pues depende de cómo se cuide el equipo, del rendimiento que tengamos, de cómo se entrene, de muchas cosas. No sólo es la edad, la edad es un número. Modric lo demuestra. Fernando mismo de nuestro equipo que está todo el partido corriendo...”.

¡Vaya pintaza eh! Como si hubiera nacido en Molineux 😍🇪🇸🐺 pic.twitter.com/ceXKAGn0jR — Wolves Español (@WolvesEspanol) November 15, 2022

El propio Isco se ofreció hace unos meses para estar con España en el Mundial: “La clasificación a la final four me parece fantástica. Me alegro mucho. Hay un equipo magnífico. Ojalá pueda estar, pero tampoco me obsesiono. Quiero hacer bien mi trabajo. Demostrar a mí mismo, a mi familia y a la afición del Sevilla que estoy preparado, comprometido y con muchas ganas e intentar ayudar a mi club”.