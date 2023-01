A la sombra de María: Así es Valentina la “desconocida” hija de Pep Guardiola

Pep Guardiola está considerado uno de los mejores entrenadores del mundo y su personalidad lo mantienen permanentemente en el centro de los focos. Cualquier declaración o detalle sobre su vida personal alcanza una gran repercusión por lo que no es de extrañar que sus hijos también susciten un gran interés, especialmente su hija mayor, María, que se ha convertido en toda una estrella de Instagram.

A todos los lugares donde se ha traslado el técnico, siempre han estado con él su mujer y sus tres hijos, María, Màrius y Valentina. A su mujer, Cristina, la conoció en la tienda de ropa que gestionaban sus padres cuando había cumplido la mayoría de edad. Ahora, la mujer es dueña de una marca de ropa exclusiva y disfruta de gran éxito.

La más conocida de sus vástagos es sin duda María Guardiola. La hija “influencer” del entrenador del Manchester City que hace unos día volvía a arrasar en redes sociales gracias a su elegancia. Su última fotografía desde Nueva York con motivo de su 22 cumpleaños ha sido muy alabada por sus seguidores. La joven cuenta con casi medio millón de seguidores en instagram, donde acaba de anunciar que tiene un nuevo amor. La instagramer acaba de hacer estallar la bomba y aparece a su viaje de vacaciones en Nueva York con un chico alto, moreno, con barba y muy atractivo. Ellos se entregan dándose un beso muy romántico con una foto espectacular en blanco y negro y con un mensaje lo bastante explícito y sin ambages: un corazón rojo.

Del éxito de María no hay duda pero ¿Qué sabes de Valentina?. La hija más desconocida de Pepe Guardiola apunta maneras y ya cuenta con un club de fans que promete ir a más. Valentina es la pequeña de los hijos de Pep Guardiola es menor de edad por lo que aparece poco en redes sociales. La hemos visto acompañar a su padre a algunos acontecimientos deportivos.

Al igual que el resto de familia, es una joven alta, delgada y morena, de melena lisa. No tan explosiva como la hermana mayor o al menos, más recatada en la ropa. Viste mucho más informal y posee un estilo de adolescente que no llama demasiado la atención. Más similar al carácter de su hermano Màrius que a una María que lo enseña todo en redes sociales.

Sin embargo ya llamó la atención en un viaje reciente con sus padres a Abu Dabhi. Los Guardiola fueron juntos, la mujer Cristina Serra y los tres hijos, Màrius y las dos chicas Maria y Valentina. Allí la imágenes dejaron claro que Maria tiene ahora una aprendiz, su hermana Valentina. La pequeña apreció muy sonriente y la semejanza entre hermanas es absoluta. Pero además la joven ya cuenta con un club de fans en instagram donde sus seguidores cualegan imagenes de la joven que ya despunta por su belleza y estilo.

El otro miembro de la saga Guardiola es Màrius. Al contrario que su hermana es de lo más tímido. No aparece demasiado en las redes sociales, aunque cuando lo hace es imposible no verle el gran parecido con su padre. Eso si, no escatima en lujos.

Lo hemos visto disfrutar del jet privado, de yates o lucir piezas de ropa o complementos de Las mas marcas más caras del mundo de la moda. ¿Seguirá Valentina los pasos de María o se decantará por un perfil más dicsreto como el de su hermano?