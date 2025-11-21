Acceso

Álex Guti y Porcinos FC buscan la corona europea: "Hay una sola opción: ganar"

El equipo de Ibai Llanos representará a España como campeón de la Kings League en las finales de la Kings Cup Europe 2025 ante el G2 FC y el FC Caesar

Álex Guti luciendo los colores de Porcinos FC
La Kings Cup Europe 2025 pone en juego el trono del fútbol 7 continental en un formato nunca antes visto: un triangular entre los campeones de España, Alemania e Italia, disputado en tres ciudades europeas emblemáticas (Colonia, Milán y Barcelona) a lo largo de tres jornadas decisivas: 21, 23 y 24 de noviembre. El formato es sencillo y emocionante, quien consiga la victoria en sus dos partidos se corona campeón, y si cada club gana y pierde uno, la definición se traslada a una vibrante ronda de shootouts a tres bandas en el último día.

Además del prestigio de ser el mejor club de Europa en el ecosistema Kings League, el campeón obtiene un premio exclusivo: una plaza directa para la próxima Kings World Cup Clubs 2026, sumando un cupo más a su liga. Porcinos FC, bajo la presidencia de Ibai Llanos, llega a esta final tras derrotar de manera histórica al Ultimate Móstoles por 16-5 y llevará el peso de la bandera española al consagrarse campeón de la Kings League local.

Álex Guti, la voz del vestuario

Antes del debut frente a G2 FC en tierras alemanas, el jugador Álex Guti repasó la preparación, la motivación y el estilo de juego del campeón español. Su mensaje es claro y resonante: "Hay una sola opción: ganar y ya está, no pensamos en nada más". Para Porcinos la competición es un reto de vida o muerte, con el objetivo de ir partido a partido y alcanzar un lugar en el mundial: "Nuestro objetivo, más allá de ganar la Copa Europea, es clasificar al mundial. Lo queremos jugar, lo queremos ganar y para eso hemos de ganar tanto contra G2 como el siguiente cruce contra Caesar".

Guti llega a esta Kings Cup Europe con bagaje pues ya ha conquistado dos títulos mundiales de clubes consecutivos, primero con Porcinos FC y luego con Troncos FC. Su experiencia internacional y la capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia son una garantía de liderazgo y templanza en el vestuario rosa.

Álex Guti en un juego contra La Capital CF
Además, Álex destaca la rápida adaptación que exige el torneo: "La preparación es muy corta, acabamos de jugar dos partidos y aún no tenemos briefing completo del rival", y el valor estratégico del equipo: "No tenemos vulnerabilidades. Somos expertos en todas las facetas del partido; ganando o perdiendo, tenemos herramientas para revertir el marcador".

Para la previa, Porcinos mantuvo entrenamientos matutinos en el campo de juego, enfocándose en dimensiones y dinámicas del césped, y una preparación mental clave para competir en el formato exprés. El ambiente del grupo, según el jugador, es "curtido y comprometido" y aprovechan la experiencia internacional para reforzar la confianza: "Es como en la escuela; si te has preparado, te has entrenado, te has fajado técnicamente y esencialmente, solo resta confiar y disfrutar. Venimos aquí a divertirnos y ganar".

Álex Guti en un partido contra el xBuyer Team
El partido inaugural será este viernes 21 en Colonia, Alemania, ante el G2 FC. "Representar a España es siempre un orgullo (remarca Álex Guti) y sabemos que el nivel local es referencia global. La idea es dejar en alto a Porcinos, a la Kings League España y a todos los seguidores que nos animan desde la distancia".

Por último, envió un mensaje a todos los seguidores que estarán pendientes desde la distancia del encuentro: "Que la afición nos apoye en las buenas y en las malas. Nosotros confiamos en el plan y siempre intentamos trasladarlo al campo. Esta copa y el sueño mundialista están muy cerca".

