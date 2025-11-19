Un presidente de la Kings League hace público que la liga le debe dinero desde 2024

La Kings League atraviesa uno de sus momentos más tensos desde su creación. Lo que empezó como un proyecto revolucionario capaz de llenar estadios y romper audiencias se ha transformado, con el paso del tiempo, en un espacio donde los propios protagonistas no esconden su desgaste. Las últimas semanas han estado marcadas por críticas internas, reproches públicos y una sensación generalizada de que la competición ya no es lo mismo que antes.

Tras la polémica final de Copa y las duras palabras de figuras como DjMaRiiO o TheGrefg, incluyendo las declaraciones del murciano hablando de deshacerse de su equipo, el descontento ha seguido escalando. Y ahora, una nueva controversia se suma a la lista.

Un expresidente de la Kings League España asegura que la liga le debe dinero desde 2024, una afirmación que añade todavía más presión a una competición que no termina de apagar un incendio cuando ya se enciende el siguiente.

Juan Guarnizo denuncia pagos pendientes desde 2024

La cuenta de Universo Kings League ha recogido las palabras de Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores en la Kings League España hasta 2025 y que ahora forma parte de Kings League Américas, uniéndose al creciente coro de voces críticas. Primero habló de la dificultad económica que supone mantener un equipo en la competición, exponiendo que competitivo llegar a semifinales apenas compensaba la inversión necesaria.

Aunque reconoció que a día de hoy la situación es más equilibrada, la verdadera bomba llegó después. Guarnizo afirmó abiertamente que la liga le debe pagos correspondientes al año 2024, y que lleva meses esperando una transferencia que, según él, ya debería haberse completado.

Contó que primero intentó resolverlo en privado, escribiendo a la organización, pero ante la falta de respuesta decidió hacerlo público: "Lo digo ya públicamente porque ya a parte les he escrito yo de manera privada, de, amigos, neta envíenme mi dinero, y todavía no me lo envían".

El creador entendió que las transferencias internacionales pueden tardar más de lo normal, pero dejó claro que, en este caso, considera que la situación se ha alargado demasiado.

Esta denuncia se suma a un contexto ya caldeado que deja a la Kings League bajo una presión que no vivía desde sus inicios.