Ancelotti: "No es un problema de Mbappé, es de todos"

El Real Madrid juega mañana contra el Getafe, en el regreso del equipo al Bernabéu tras el encuentro en Liverpool. Mbappé es uno de los protagonistas.

"El problema de Mbappé es el que tenemos todos. La idea es tratar de sacar nuestra mejor versión, de él, de mí mismo, de otros jugadores", ha dicho Carlo Ancelotti. "El problema es de un equipo que de momento ha sido capaz de tener continuidad en la temporada y sacar su mejor versión. No es un problema de un jugador, es un problema de cada uno de nosotros. No consideramos un problema individual de un jugador que entre otras cosas es nuevo aquí, se está adaptando, lleva ocho goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias", le ha defendido el técnico. "Todos nosotros podemos hacerlo mejor".

El entrenador ha pedido tiempo: "Mbappé no se ha hundido, es consciente de que tiene que hacerlo mejor. Muchos de mis jugadores han fallado penaltis y hay que seguir apoyando y ayudando. Hay que pensar que es un problema colectivo y no individual. Me podéis criticar, pero la dinámica del equipo está bien y hay que entender que nos faltan muchos jugadores, mañana vuelve Rodrygo. La idea de tener paciencia es la idea correcta". Pero no le va a cambiar de situación: "Creo que Mbappé está más acostumbrados a jugar por dentro o por la izquierda. Vinicius está menos acostumbrado a jugar por dentro, pero se está dando cuenta de que jugando por dentro es muy peligroso. Dependerá de los partidos"

Pero sabe que hay que trabajar para sacarlo adelante: "Yo estoy como Mbappé. Estoy intentando de todo para sacar mi mejor versión. Los resultados dicen que no he sido capaz de sacar mi mejor versión. No estoy feliz, pero estoy preocupado lo justo", ha dicho sobre sí mismo.Estoy convencido de que lo vamos a arreglar. Por el resto, a nivel personal, estoy muy feliz". No elude su responsabilidad: "El espejo de un entrenador es el equipo. Cuando a un equipo le falta continuidad, no siempre está con buena actitud y concentrado es culpa del entrenador en este sentido".

Es optimista Ancelotti: "En muchos años de carrera sólo un año ha sido bastante sencillo, el año pasado. Todos los otros años he tenido que resolver problemas, antes o después los problemas llegan. Es imposible pensar en una temporada como la del año pasado en lo que todo salió perfecto", ha continuado el entrenador. "Es mejor encontrar el problema en noviembre o diciembre que en abril o mayo, que estás muerto. Ahora el problema se puede resolver y, como he dicho, lo vamos a resolver. Estamos peleando por la Liga ante un rival que lo está haciendo muy bien. Llega el Mundial, la Supercopa y sobre todo están volviendo los jugadores lesionados. Pronto volverán Alaba, Camavinga. Hay que aguantar el momento con buena actitud y compromiso, porque las cosas buenas están por llegar".

Ancelotti pide defensa: "Cuando hay un momento de dificultad tiendes a complicar las cosas, en cambio cuando a un equipo le falta algo tienes que simplificar las cosas y partir de la base, que es defender. Me da confianza que el equipo empieza a defender bien, porque es lo básico en el fútbo".