La brutal definición de la FIFA del "tocamiento de genitales" de Rubiales

España se convirtió en campeona del mundo. El sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. Sin embargo, más allá de un logro histórico lo que copó todos los comentarios en radios, webs y redes sociales fue la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales.

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, ha dado la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello. A pesar de que desde la Federación trataron de quitar hierro a este asunto, medios de todo el mundo recogieron el "pico" que ha robado protagonismo a un título épico y provocó un tsunami sin precedentes que dinamitó la RFEF y provocó una purga sin precedentes con la salida del presidente a la cabeza.

Sin embargo, esto no fue lo único reprochable del presidente de la Federación Española. El mandatario del fútbol español fue todo un espectáculo en el palco. Debido a la euforia del momento, festejó con gran efusividad el título con gestos, gritos, levantando los brazos... Pero lo más criticado fue gesto obsceno de llevarse la mano a la entrepierna para celebrar la victoria con los que estaban abajo.

Un vídeo publicado en redes que mostraba el inadecuado tocamiento enfureció a miles de aficionados, sobre todo, por el hecho de que produce justo al lado de la Reina Letizia, la infanta Sofía y otras personalidades de la FIFA.

Eclipsado por un "pico"

Las reacciones a la desafortunada actitud de Rubiales provocaron un auténtico escándalo en Twitter, donde muchos usuarios lo acusaron de olvidarse de su papel institucional para comportarse como un forofo. "Debe pensar que el triunfo es suyo y se olvidó de que está en el palco de autoridades Entre esto y lo del beso en la boca a una de las jugadoras se ha cubierto de gloria", "la representación española con él ha sido pésima" o "actitud deplorable, debería dejar su cargo" son algunos de los indignados comentarios que inundaron Twitter durante aquellos día de agosto y septiembre.

Aunque, el ex presidente de la RFEF si reconoció que este gesto fue un error trató de quitarle importancia durante su entrevista con el controvertido periodista británico Piers Morgan. "En España, tanto entre hombres como entre mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría en algo así como ole tus genitales o algo por el estilo. Esta expresión vulgar, básicamente lo que significa es: bravo, bien hecho" trató de explicar Rubiales.

Ahora, la FIFA -que ayer confirmó su sentencia de tres años de inhabilitación- ha sido meridianamente clara sobre este asunto. Los motivos de su sentencia podrían resumirse en tres: beso a Jenni, levantamiento a Athenea y tocamiento de genitales en el palco. Y en este último episodio su definición es demoledora. "Es un gesto del siglo pasado, con tendencia misógina. España es un ejemplo de igualdad de género y que ese gesto no se puede consentir en una zona VIP con presencia de personalidad (estaban presentes la reina Letizia y la princesa Leonor). Este gesto no se corresponde con la realidad de España. No convence las explicaciones dadas a un gesto sexista”, señala la FIFA.

Una durísima descripción de una actitud que quedó eclipsada por un "pico".