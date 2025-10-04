Así será el Neom Stadium: el estadio futurista suspendido en el cielo de Arabia Saudí y que será una de las sedes del Mundial 2034

El Neom Stadium será uno de los recintos más revolucionarios del planeta. Formará parte de The Line, una ciudad rascacielos de 170 kilómetros de largo que se construye en pleno golfo de Áqaba, como parte del ambicioso proyecto NEOM, liderado por la Familia Real Saudí. Este estadio estará literalmente en el techo de la ciudad, suspendido a cientos de metros de altura, y se perfila como una de las 11 sedes oficiales del Mundial de la FIFA 2034.

La inversión total del proyecto asciende a 1.5 billones de dólares, con el objetivo de convertir NEOM en la “Nueva Europa” del Medio Oriente. La ciudad será construida en un solo edificio lineal, sin coches, y diseñada para que sus ciudadanos puedan acceder a todos los servicios esenciales en menos de cinco minutos a pie. Para desplazamientos más largos, se implementará un sistema de transporte ultrarrápido tipo Hyperloop, que permitirá recorrer toda la ciudad en apenas 20 minutos.

El Neom Stadium no solo será sede mundialista, sino también el hogar del NEOM SC, un club recién fundado que ya ha ascendido a la Saudi Pro League. La plantilla incluye nombres destacados como Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Abdoulaye Doucouré y Luciano Rodríguez, lo que demuestra el compromiso del proyecto con el fútbol de élite.

Además, el estadio estará integrado en una infraestructura que incluye un puerto deportivo artificial y un gran arco estructural que permitirá el paso de embarcaciones bajo la ciudad. Todo esto convierte al Neom Stadium en un símbolo de la nueva visión saudí: tecnología, sostenibilidad, lujo y deporte en un entorno urbano sin precedentes.