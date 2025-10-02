Así ha sido el primer gol del Rayo, ante el Shkëndija, en su regreso a Europa 24 años después

Después de una histórica temporada en la que el Rayo Vallecano consiguió una meritoria octava plaza en LaLiga EA Sports, y de superar la fase previa de la Conference League, el equipo de Iñigo Pérez logró la clasificación para disputar la tercera competición continental.

Mucho ha pasado, casi 25 años, desde el 15 de marzo de 2001, la última vez que el Rayo disputó un encuentro europeo. En aquella ocasión eran los cuartos de final de la Copa de la UEFA, contra el Alavés. El estreno de esta Conference League ha sido contra el Shkëndija macedonio. Fue Unai López el autor del gol que abrió el marcador, tras una gran jugada de los madrileños.

Comenzó en el portero, Batalla. Dio el balón a Gumbau, que había bajado a recibir y se lo pasó a Trejo. El emblemático futbolista de la franja prolongó a Pacha Espino, que centró al área para el remate final de Unai.

Poco después, Fran Pérez marcó el segundo. El Rayo Vallecano fue muy superior y sólo la falta de puntería dejó el marcador en 2-0. La afición disfrutó del regreso de los suyos a Europa.

2 - Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Jozhua, Espino; Unai López (Pedro Díaz, m.60), Gumbau (Pathé Ciss, m.76); Fran Pérez (Becerra, m.76), Trejo (Isi Palazón, m.67), Álvaro García (De Frutos, m.60); y Camello.

0 - Shkëndija: Gaye; Trumci, Fetai, Cake, Webster; Qaka (Alhassan, m.46), Ramadani; Tamba, Krasniki (Zejnullai, m.56), Latifi (Krstevski, m.66); e Ibraimi (Spahiu, m.66).

Goles: 1-0, m.27: Unai López; 2-0, m.31: Fran Pérez.

Árbitro: Mohammad Al-Emmara (Finlandia). Amonestó a Vertrouwd, del Rayo; y a Ramadani, del Shkendija.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 10.000 espectadores. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, asistió al partido junto al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, y Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.