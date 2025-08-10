Athletic Club o cuando una pretemporada sale torcida

El regreso a la Liga de Campeones, la permanencia de Nico Williams o el posible fichaje de Aymeric Laporte son argumentos de peso para que reine el optimismo en San Mamés, pero... la pretemporada marcada por las derrotas y las lesiones siembran dudas en el arranque liguero del equipo de Valverde. Los siete partidos amistosos disputados se han saldado con una victoria ante la Ponferradina de Primera Federación y derrotas ante el Racing de Santander, Alavés,PSV, Liverpool en dos ocasiones y el Arsenal.

Los partidos en Anfield Road y en Londres eran una especie de puesta de largo del equipo, pero se saldaron con tres correctivos (4-1, 3-2 y 3-0) y la enfermería repleta. Las lesiones de Beñat Prados y Yuri Berchiche se unieron a las de Aitor Paredes y Unai Egiluz, la de este para toda la temporada. A los problemas físicos se añade el positivo de Yeray Álvarez con lo que el centro de la defensa rojiblanca es un desguace.

Y eso que el peor de los contratiempos ante el Liverpool fue el de Oihan Sancet, una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha tras caerle sobre ella Dominik Szoboszlai. Una acción fea que habrá que comprobar hasta dónde llega. De momento, parece complicado que pueda arrancar la temporada en menos de una semana ante el Sevilla.

Nico, sin lesión conocida esta pretemporada, ya terminó el curso pasado con problemas de pubalgia y ha parecido tener algunas molestias al ser cambiado en un amistoso. En principio se le espera para la primera jornada.

Lo mejor de la gira inglesa del Athletic fue su participación antes del primero de los encuentros en Liverpool en el emotivo homenaje a Diogo Jota, con el presidente Jon Uriarte portando junto a Phil Thompson sendos ramos de flores que depositaron frente a la meta de la grada «The Kop» en memoria del internacional portugués. A partir de ahí todo fue negativo para el conjunto bilbaíno. Prados, que lució un aparatoso vendaje, sufrió una lesión muscular moderada en el recto femoral izquierdo. Luego llegarían los contratiempos de Sancet y Yuri.

La del navarro era la más inquietante, aunque el hecho de que Valverde hablase de un golpe al final del partido restó gravedad y más aún que se confirmara que afectaba a un ligamento lateral interno y no a un ligamento cruzado anterior. Su vuelta al trabajo parece que permitirá su alineación ante el Sevilla.

Valverde resumió después de la derrota ante el Arsenal la situación del equipo: «Llegó un momento en el que buscábamos que no se lesionara nadie más porque cada partido estamos perdiendo a algún jugador y la situación se nos está complicando».

La floja pretemporada no ha desanimado a la afición del Athletic, ya que en una de las últimas sesiones de entrenamiento en Lezama asistieron más de 2.000 hinchas. El escenario habitual de los partidos del equipo femenino y el Bilbao Athletic estuvo prácticamente lleno. Y es que el curso no puede ser más ilusionante para el club vizcaíno. Va a competir en cuatro torneos: LaLiga, Copa del Rey, Liga de Campeones y Supercopa de España.