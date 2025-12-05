El Atlético, en busca del gol perdido de Julián Álvarez

Julián Álvarez ha marcado diez goles esta temporada con el Atlético. Tres de ellos llegaron en el mes de noviembre, marcó en Liga de Campeones contra el Union St. Gilloise y contra el Inter de Milán, pero su último tanto en Liga llegó el 1 de noviembre contra el Sevilla y las sensaciones no acompañan. No participa en el juego como solía hacer y los dos goles de Sorloth el pasado sábado contra el Oviedo en una de sus escasas titularidades no ayudan a que mejore la percepción del juego del argentino.

«Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos», decía Simeone en el comienzo de la temporada, cuando los goles no llegaban y el jugador se quejaba por ser sustituido en Mallorca. «Siempre a mí», se lamentaba. «Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años en el Atlético de Madrid. Nos tiene que ayudar y nosotros le tenemos que ayudar para que sea aún mejor de lo que es, cada vez que es diferencial nos ayuda mucho», aseguraba después de que marcara tres goles al Rayo Vallecano. «No hay ningún jugador al que no se exija más allá de estar bien o de no atravesar un buen momento. Siempre hablamos con los futbolistas de su presente. Lo estamos acompañando en un momento en el que él no puede hacer tantos goles como hizo, creo que hizo 39», dice Simeone ahora.

«Es uno de los mejores», insistía el Cholo después de que se quedara fuera de los candidatos al premio The Best, que entrega la FIFA. La confianza del Cholo en el argentino es máxima y sólo lo ha dejado fuera de la alineación inicial en el último partido, contra el Oviedo.

Julián terminó la pasada temporada con 27 goles, pero su comienzo no fue mejor que el de esta temporada. Tuvo que esperar hasta la jornada 22 para alcanzar los siete goles que lleva en Liga en este curso. Pero lo hizo de una manera más constante que este año. Marcó en la primera jornada y no volvió a hacerlo hasta cinco jornadas después. Marcó tres goles al Rayo en la sexta jornada y dos al Real Madrid en la siguiente. Y otra vez pasaron cuatro jornadas hasta que volvió a marcar ante el Sevilla. Desde entonces, otras cuatro en blanco. Pero Simeone mantiene la fe en un jugador que considera de los mejores del mundo.