El Atlético, un equipo en caída

Simeone se consolaba con el «puntaje» después de la victoria inútil ante Botafogo igual que hacía Manuel Pellegrini cuando era entrenador del Real Madrid después de perder la Liga contra el Barcelona de Guardiola. «Hicimos los mismos puntos que el campeón de la Champions y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. Estamos cerca, pero nos falta un poco más», se lamentaba el Cholo después de la eliminación de su equipo del Mundial de Clubes.

Ese poco más es un poco todo. «No tuvimos la contundencia que piden estos torneos. Si no tienes contundencia ofensiva ni defensiva, te vas», aseguraba el preparador rojiblanco. El Atlético ha pagado el nefasto comienzo del torneo, con los cuatro goles encajados ante el PSG. «No pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba», se lamentaba Simeone después de no poder ganar a Botafogo por más de un gol. Necesitaba tres para pasar a la siguiente ronda.

La única certeza del Atlético de Madrid es Jan Oblak, que después de lograr esta temporada su sexto trofeo Zamora ha demostrado estar en forma a pesar de los cuatro goles recibidos ante el PSG. Paró el intento de remontada de Seattle Sounders y ante Botafogo estuvo perfecto para detener los contraataques de Savarino y de Igor Jesús, que se plantaron solos ante él y se encontraron con un muro.

«El primer partido no hemos estado bien y nos ha castigado. Con seis puntos no vamos a pasar a la siguiente ronda, pero es por el primer partido, que encajamos cuatro goles fáciles. No debería pasar. Las oportunidades no las tienes todos los días e infelizmente no lo hemos conseguido», explicaba el portero después de la eliminación.

El Atlético se mostró vulnerable en defensa en el primer partido, no tanto en los siguientes, en los que ha echado de menos la contundencia defensiva de la que hablaba Simeone tras el encuentro ante Botafogo. Los goles han llegado de la manera más insospechada. Ante Seattle Sounders marcó dos Pablo Barrios, que había marcado ese mismo número de goles en las dos últimas temporadas. Y el tercero fue de Witsel, un defensa que no ha contado para Simeone en el último tramo de la temporada y que amplió quince días más su contrato, que acababa el 30 de junio, para poder disputar el Mundial hasta las últimas rondas. No hace falta ya esa ampliación, igual que en el caso de Reinildo y de Azpilicueta, que también acababan su relación contractual el próximo lunes.

Los goles se les han escapado a Sorloth y a Julián Álvarez, los dos máximos goleadores del Atlético. Y no es que no hayan tenido ocasiones, pero les ha fallado la puntería. Sorloth tuvo dos buenas oportunidades en los dos primeros partidos, pero no acertó con la portería. Y en el tercero, contra Botafogo, estuvo cerca del gol, pero tampoco acabó de acertar.

Julián ha estado bien en la creación, pero le ha faltado contundencia en el remate. Dio el pase de gol a Griezmann en la victoria ante Botafogo y pudo regalar otro a Sorloth ante los Sounders, pero no concretó el noruego.

El tercer máximo goleador del Atlético esta temporada ha sido Antoine Griezmann, el único de los delanteros que ha marcado en el torneo. Suyo fue el gol ante los brasileños después de 18 partidos sin marcar. Su último tanto era del 1 de febrero en la jornada de Liga ante el Mallorca. Desde entonces llevaba anclado en los 16 goles, una buena cifra para media temporada, pero no para todo el curso. El rendimiento de Griezmann, que fue muy bueno en el comienzo del curso, ha ido cayendo en el segundo tramo de la temporada hasta perder la titularidad en beneficio de Sorloth. Algo a lo que Simeone se ha resistido durante mucho tiempo a pesar del evidente bajón físico del francés.

La otra tara del Atlético ha estado en el centro del campo, donde no ha encontrado en toda la temporada alguien capaz de ocupar el lugar que ha ocupado Koke en los últimos años. El capitán ya no es el que era, sobre todo físicamente, y entre Barrios y De Paul han tratado de cubrir ese lugar. El canterano ha jugado mucho como «5» posicional, pero ante los Sounders demostró que es más útil cuando tiene libertad. Además, le ha faltado la colaboración del argentino, que no ha brillado como se espera de un campeón del mundo. Simeone lo ha sustituido en los tres partidos a la hora de juego.

El Atlético no funciona por ningún lado.