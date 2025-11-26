Atlético de Madrid - Inter de Milán: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

La fase de liga de la UEFA Champions League entra en un tramo decisivo tras avanzar de la mitad y, con ello, comienzan a aparecer los partidos que marcan el devenir de los clubes en la competición. Para el Atlético de Madrid, el regreso del torneo al Riyadh Air Metropolitano supone mucho más que un simple encuentro: es una oportunidad de recuperar equilibrio emocional, corregir tropiezos recientes y reafirmar su condición de aspirante en Europa. Mientras tanto, el Inter de Milán llega a Madrid reforzado por su extraordinaria racha continental y con la mentalidad de un equipo que ya sabe lo que es llegar a la final.

El Atlético, obligado a reaccionar

El conjunto rojiblanco transita por una fase de cierta irregularidad en la Champions. Las dos victorias sumadas hasta ahora son insuficientes para compensar las derrotas dolorosas frente a Arsenal (4-0) y Liverpool (3-2), resultados que han relegado al equipo de Simeone a la parte baja de la tabla en una provisional 17ª posición que ahora mismo le dejaría fuera de la clasificación directa a octavos de final que se otorga a los 8 primeros clasificados. La lectura competitiva es clara: el Atlético necesita puntos de inmediato para volver a situarse en una zona que refleje sus aspiraciones reales.

Aun así, el panorama no es tan sombrío como indica la clasificación. En LaLiga, el equipo ha recuperado sensaciones, varios futbolistas han elevado su nivel y la apuesta táctica del cuerpo técnico empieza a consolidarse. La victoria reciente frente a Union SG en Champions (3-1) con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente dejó pistas positivas sobre la capacidad ofensiva y la profundidad del plantel. Los de Simeone suman cinco triunfos consecutivos y parecen haber revertido los fantasmas de principio de temporada. Además, el Metropolitano suele convertirse en un aval psicológico para los rojiblancos, que encuentran en su estadio un impulso añadido.

Un Inter fiable, poderoso… y por comprobar ante un gigante

El Inter de Cristian Chivu se presenta en Madrid con un registro impecable: cuatro victorias en cuatro partidos europeos. Su fiabilidad defensiva, su solidez táctica y la pegada en los metros finales han convertido al conjunto italiano en una de las grandes historias de esta fase. En Serie A ocho victorias y cuatro derrotas colocan al conjunto lombardo cuartos a tres puntos del liderato de la Roma. Tras eliminar al Barcelona de Hansi Flick la temporada pasada y alcanzar la final, con un nuevo entrenador a los mandos los nerazzurri han logrado mantener un bloque competitivo, con una identidad clara y una estructura que combina madurez y dinamismo.

No obstante, la visita al Metropolitano supone su primer examen continental de gran nivel esta temporada. Hasta ahora, los italianos han superado con autoridad a rivales de menores aspiraciones a las de los colchoneros: Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise y Kairat, pero medir fuerzas con un Atlético intenso y respaldado por su público constituye un desafío distinto. Es ahí donde el Inter deberá demostrar si su racha responde únicamente a un calendario asequible o si realmente es un candidato a volver a las rondas finales.

La motivación es máxima para ambos: el Inter quiere certificar su condición de aspirante al título desde una posición favorable en la tabla, mientras que el Atlético necesita demostrar que las dos derrotas anteriores fueron accidentes y no una tendencia. Un estadio lleno, dos estilos definidos y una clasificación que se aprieta conforman el escenario ideal para una de las grandes noches europeas de esta fase.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Atlético de Madrid - Inter de Milán?

El partido correspondiente a la jornada 5 entre Atlético de Madrid e Inter de Milán se disputará en el Riyadh Air Metropolitano este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular española). El partido será arbitrado por el colegiado francés François Letexier.

¿Dónde ver online y TV en directo el Atlético de Madrid - Inter de Milán?

El duelo será televisado por Movistar Plus+ a través de su canal M+ Liga de Campeones 2. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).