Joao Félix, un gol fabricado en el entrenamiento

Apostó Simeone contra el Atlético por jugar sin un delantero claro, sin un referente puro, con Joao Félix y Correa como hombres ofensivos, dos atacantes con mucha movilidad. Pero el portugués, que no es el más alto ni el mejor cabeceador, sí logró un gol de “9″ de los de toda la vida. Voló para cazar un centro de Lodi y fue imposible para De Gea: la pelota al poste y después adentro.

That headed goal from Joao Felix is an absolute beauty 🔥 pic.twitter.com/y0Lr6GJyQw — Kofi Ricky (@sirricky6) February 23, 2022

El delantero del Atlético se llevó el duelo entre portugueses. Brilló más que un Cristiano Ronaldo pitado y desesperado. El tanto, atípico para el “7″ rojiblanco, fue fabricado los días anteriores. “Estuvimos practicando este centro y salió bien. Estoy contento tanto por él como por mí”, dijo Lodi, el asistente. “La semana pasada estuvimos un rato tirando centros y la verdad es que resultó”, incidió Joao Félix, que logró su primer tanto en esta Champions.

Simeone: “Cambié a Joao porque lo vi cansado”

Joao Félix fue el protagonista del Atlético, pero a los 75 minutos Simeone le mandó al banquillo para que entrara Griezmann. “Lo veía cansado, que ya no corría para atrás, por eso lo cambié. Hizo un partidazo. Cuando vi que las fuerzas empezaban a bajar, lo cambié para seguir alimentando el partido y que no bajara la energía”, aseguró el técnico, contento con la actuación de los suyos. “Hemos jugado el partido que queríamos, hemos jugado bien con las transiciones rápidas, nos faltó acertar alguna en el primer tiempo, la de Vrsaljko al larguero... En la segunda parte no pasaba nada y encontraron un desajuste nuestro y una jugada quirúrgica suya. Después, Griezmann al larguero. Me voy con la sensación de somos un equipo que compite”, siguió reflexionando.

“Es una buena pregunta”, respondió el Cholo cuando le dijeron que por qué no se había visto está intensidad en otros partidos de la temporada. No tenía respuesta. Para la vuelta, considera que están “igual que antes de comenzar el partido”. “Jugamos en su campo, con su gente, con su ambiente... Seguro eso les da un ritmo más alto. Nos pondremos a prueba en un campo fantástico ante un gran rival”, analizó.

“Me quedo con el montón de cosas que el equipo está haciendo mejor, no si nos marcaron por un error. La amargura de hoy es pasajera. Nos vamos con buena sensación”, concluyó el Cholo.

Giménez: “En la vuelta lo podemos hacer”

También Giménez buscó una lectura positiva al duelo con el Manchester: “Cuando tuvimos que jugar, jugamos, cuando tuvimos que defender defendimos, cuanto tuvimos que presionar alto lo hicimos... No merecimos perder. Me voy tocado. Pero este es el camino. Estábamos trabajando bien, pero no se daban los resultados”, afirmó. “No tengo duda de que lo podemos hacer en la vuelta. Hicimos un partido muy completo en todas las líneas, fue una jugada casual su gol, no es ni un error”, añadió.