Guardiola: “Ahora y en la prehistoria es difícil atacar contra dos líneas de cinco... ¡No hay huecos!”

Encontró De Bruyne, con la colaboración de Foden, cuya entrada en la segunda parte revolucionó el partido, el resquicio en la defensa del Atlético y el equipo de Simeone, si quiere estar en las semifinales de la Champions, se verá obligado a hacer algo que esta temporada no ha conseguido en Europa, por sorprendente que parezca: tiene que ganar un partido en el Wanda Metropolitano. El conjunto español está en cuartos por su gran labor lejos de su afición, donde se siente menos arropado por un lado, pero más liberado por otro, ya que puede defenderse y desesperar a los rivales con más naturalidad.

Superó la fase de grupos con sus triunfos en Milán y, sobre todo, en Oporto, en partidos en los que supo resistir y contragolpear, la parte que le faltó contra el City. Sólo remató dos veces en los 90 minutos y su jugador más en forma, Joao Félix, ninguna, antes de marcharse desesperado. «Nos han faltado piernas arriba. Cuando defiendes tan bajo es difícil, pero aquí no los puedes presionar muy arriba todo el rato», analizaba Savic.

El Atlético superó los octavos de final después de otro empate en casa y de tener que vencer en la misma ciudad en la que jugaba en los cuartos, pero al vecino United (0-1). La ruidosa afición colchonera, de cualquier forma, se hizo notar en el City of Manchester Stadium. El encuentro acabó entre gritos de «ole, ole, ole, Cholo Simeone». «El City es uno de los favoritos. Hemos defendido bastante bien todo el partido. Hemos cerrado los espacios. No hemos venido a perder, pero con 1-0 la eliminatoria está viva y estoy seguro de que es posible», opinó Oblak en los micrófonos de Movistar. «Queríamos ganar, pero el resultado no es tan malo. Han tenido la posesión, pero apenas ocasiones», completó Savic. Cada uno contaba la película a su manera. «Son unos maestros defendiendo. Con dos líneas de cinco es que no hay espacios, es difícil ahora, en el futuro y en la prehistoria, pero apenas les hemos dejado correr», decía Guardiola.

El Atlético tampoco se volvió loco en busca del empate, porque el riesgo de volver a encajar era alto. «El City tiene un juego con mucha posesión contra todos los equipos, no sólo contra nosotros, y si te vuelves loco te castigan. Pero hemos sabido tener la cabeza fría», opinó Oblak. «Vamos con toda la ambición », insistió el portero. «En casa será diferente», fue en la misma dirección Savic.

A Simeone también se le notaba en parte satisfecho por la labor, en un “partido cerrado”, pero aviso. “A ellos les da igual en casa o fuera. Van a jugar igual”.