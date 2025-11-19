El Barça incendia al madridismo con una nueva camiseta que esconde tres números: ¿Qué significan 14, 58 y 77?

La nueva camiseta del FC Barcelona es un dardo en toda regla al Real Madrid y ya ha provocado un gran revuelo en en redes sociales entre el regodeo y la indignación.

El FC Barcelona tendrá esta temporada una cuarta equipación que apela - según su web-a la historia y al arte. El Club presenta una nueva indumentaria oficial reivindicando una de las obras maestras más memorables del imaginario culé contemporáneo: el 0-3 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005.

Aquella noche, de la que se cumplen justo 20 años, el primer equipo ganó al eterno rival. Fue - según el comunicado del FC Barcelona- uno de los mejores Clásicos de la historia que, además, "impulsó al equipo a un verdadero cambio de ciclo a las puertas de lo que sería la época más dorada de la historia del Club".

¡Ya está a la venta!

La nueva camiseta presenta las franjas blaugrana en vertical pero desestructuradas, un detalle que no es casual. Las líneas se inspiran en la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles que se marcaron aquella noche: el primero con la firma de Eto’o y los dos siguientes con la de Ronaldinho. En el interior del cuello, tres círculos destacan los minutos en los que se marcaron esos goles: 14’, 58’ y 77’, y en la parte externa, un detalle de la senyera completa el diseño. El pantalón es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna.

La camiseta ya se puede adquirir con un precio de 164,99 y los pantalones a 74,99 euros. Eso sí, quienes quieran la elástica personalizada con el dorsal de Lamine o Pedri tendrán que desembolsar 185 euros.

Las redes no han tardado en reaccionar ante una elástica que ni siquiera convence a muchos culés.