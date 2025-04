FC Barcelona - Celta de Vigo hoy: horario y donde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Barcelona comienza la cuenta regresiva en la búsqueda de ser campeón de LaLiga EA Sports. Actualmente los culés con 70 puntos se encuentran con una ventaja de cuatro ante su competidor más cercano que es el Real Madrid, en esta ocasión reciben al Celta situado en la séptima posición en la lucha por mantenerse en puestos de Europa. Este encuentro se disputará en Montjuic.

El Barça viene avanzar a semifinales de la Champions League pese a caer 3-1 ante el Borussia Dortmund en su último partido, además de estar en la final de la Copa del Rey que disputará ante el Madrid, los culés tienen la oportunidad de conseguir los tres títulos en este final de temporada, pero por ahora se centrarán en este siguiente partido de LaLiga. Los culés empataron hace dos jornadas con el Betis y la semana anterior consiguieron la victoria frente al Leganés, ese encuentro se definió únicamente por un gol en propia puerta.

Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido se tomó un momento para hablar sobre la cantidad de partidos disputados y el poco descanso que han tenido los futbolistas: "No quiero generar excusas ni quejarme. Estoy contento en el sentido de que no jugamos el domingo a las dos contra el Valladolid sino el sábado a las 21.00. ¿Pero por qué no podemos jugar a las 18? Me gustaría conocer al tipo que organiza los horarios, porque es una broma", expresó el entrenador alemán.

El equipo dirigido por Claudio Giráldez ha mostrado solidez como visitante, ya que no ha perdido en sus últimos cuatro partidos fuera de casa (dos empates y dos victorias), aunque viene de caer 0-2 ante el Espanyol en Balaídos, su única derrota en los últimos nueve encuentros. El Celta afronta bajas importantes en defensa, ya que Carl Starfelt y Jones El-Abdellaoui no estarán disponibles por lesión.

Entrenamiento del FC Barcelona Alberto Estevez Agencia EFE

Horario y dónde ver online TV el Barcelona vs Celta, LaLiga EA Sports

El partido entre el Barcelona y Celta de Vigo por la jornada 32 comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) en el Estadio Olímpico de Montjuic. En España, el encuentro se podrá ver en directo por los canales DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2 de la plataforma DAZN, así como por LaLiga TV Bar de Movistar Plus+. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Celta