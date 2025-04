Aviso urgente del FC Barcelona para la final de Copa del Rey ante el Real Madrid

Los aficionados merengues y culés esperan ansiosos el clásico de Copa que se disputará en el estadio de La Cartuja el próximo 26 de abril.

La RFEF informó a ambos clubes de que dispondrían, cada uno de ellos, del 40% del aforo del estadio, lo que supondrá la presencia de 26.031 aficionados de cada equipo. Asimismo han dado a conocer que el precio de las entradas oscilará entre los 72 y los 270 euros.

Por otra parte, la Federación también informó de donde se situarán las "fan zones" y cual corresponde a cada equipo. El FC Barcelona estará en la 'fan zone' sur ubicada en la bancada anexa a la Avenida Carlos III, mientras que los aficionados del Real Madrid disfrutarán de la 'fan zone' norte situada en el parking del Parque del Alamillo.

Ambos clubes informaron a sus seguidores del proceso de compra de entrada y ahora, tras un primer sorteo, el club blaugrana anuncia a través de un comunicado que abre una nueva ventana para la adquisición de localidades. Serán en total de 2.016 entradas que se asignarán por estricto orden de solicitud.

Comunicado íntegro del FC Barcelona

A partir de mañana 19 de abril, a las 12h00pm y hasta las 11h00am horas del próximo martes, 22 de abril, se abre el período de compra de las entradas para la final de Copa del Rey que no han sido adquiridas por los socios y socias agraciados en el sorteo del pasado día 10 de abril y que han tenido la oportunidad de comprarlas entre el 11 y el 17 de abril.

Estas entradas, un total de 2.016 (1532 provenientes de las destinadas a socios y socias y 574 de las peñas), se asignarán a los socios y socias que no resultaron agraciados en el sorteo por estricto orden de solicitud.

El Club quiere recordar que las localidades son nominativas, personales e intransferibles, y no podrán transferirse de un dispositivo móvil a otro. El sistema de venta de entradas para esta final es propio de la Real Federación Española de Fútbol.

Queda expresamente prohibido el acceso al estadio La Cartuja con localidades que no hayan sido adquiridas, asignadas y utilizadas por su legítimo titular, que no es otro que el solicitante y comprador de cada localidad. Cualquier entrada que no cumpla estos requisitos será considerada nula y el portador de esta entrada no podrá acceder a las instalaciones de La Cartuja.

El FC Barcelona advierte y pide también a los socios y aficionados que no adquieran localidades fuera del canal oficial de venta del Club, puesto que éstas no ofrecen ninguna garantía, no podrán ser transferidas al dispositivo móvil del comprador, y además, en caso de detectarse la reventa serán anuladas, y, por tanto, no permitirán el acceso a La Cartuja.

Todas aquellas localidades que el Club detecte que son ofrecidas y/o adquiridas en un canal de reventa serán automáticamente anuladas, quedando invalidadas para acceder al estadio La Cartuja.