FC Barcelona - PSG hoy: horario y dónde ver online TV, Champions League 2025

El FC Barcelona recibe al Paris Saint-Germain en el partido correspondiente a la segunda jornada de UEFA Champions League 25/26. Luis Enrique vuelve a Barcelona como flamante campeón de Europa en un duelo que se presenta como uno de los mayores alicientes en esta jornada de competición.

El Barça mantiene el estado de forma con el que acabó la temporada pasada. El conjunto dirigido por Hansi Flick aún no conoce la derrota esta campaña: como líder de LaLiga EA Sports tras haber remontado a la Real Sociedad el pasado fin de semana, busca un curso igual de firme en Europa con el objetivo de levantar la ansiada sexta Champions del club. La andadura no pudo empezar mejor ganando en la primera jornada 1-2 al Newcastle gracias a un doblete de Marcus Rashford.

El técnico alemán tendrá varias bajas: la más sensible en la portería, donde Szczesny será de la partida después de las lesiones de Joan García y Ter Stegen; tampoco estarán Gavi, Fermín ni Raphinha. Por su parte, Balde tratará de llegar a la cita. Esta noche, con un Lamine Yamal ya recuperado que solo necesitó 60 segundos para ser diferencial en Anoeta, el Barça se mide al campeón de Europa.

El PSG también mantiene su racha positiva de resultados. Únicamente el Marsella ha sido capaz de vencer a los parisinos y ha sido el único tropiezo de un Paris Saint-Germain que se encuentra en lo más alto de la clasificación de la Ligue 1. Al igual que sus competidores, el equipo entrenado por Luis Enrique tendrá varias ausencias para el partido de esta noche: no estará el recientemente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, como tampoco lo harán Marquinhos, Doué ni Kamara. Un PSG plagado de bajas en ataque a la que se puede unir la de Kvaratskhelia, que será una incógnita hasta el final.

En su primer partido de competición, el PSG goleó a la Atalanta por 4-0 y que fue la primera piedra en un camino que busca con revalidar la Copa de Europa el próximo mayo en Budapest.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el FC Barcelona - PSG?

El encuentro de la segunda jornada de Champions League entre FC Barcelona y PSG se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys este miércoles 1 de octubre a las 21 horas (horario peninsular español). Arbitrará el encuentro el inglés Michael Oliver.

¿Dónde ver online y TV en directo el FC Barcelona - PSG?

El duelo entre el FC Barcelona y PSG se podrá ver en directo en televisión a través de Movistar Plus+, en sus canales M+ Liga de Campeones (M60, O115) y M+ Liga de Campeones 4 (M180, O276) y LaLiga TV Bar.

Además, podrás seguir online el encuentro con la mejor previa y todo lo que suceda en Barcelona