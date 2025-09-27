Barcelona - Real Sociedad: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

El FC Barcelona recibe a la Real Sociedad en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, un partido clave en el Estadi Olímpic Lluís Companys este domingo 28 de septiembre a las 18:30 horas, donde los azulgranas buscarán hacerse con la cabeza de la tabla tras la caída del Real Madrid en el derbi, frente a un conjunto visitante que llega con la urgencia de mejorar su posición.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, afronta el encuentro con moral tras su victoria reciente ante el Real Oviedo (1-3) y es segundo en la liga con 16 puntos, solo por detrás del Real Madrid. Sin embargo, el equipo aún arrastra bajas importantes como la de Marc-André ter Stegen, quien no estará hasta final de año, Gavi y Fermín López. La buena noticia para el entrenador alemán es el esperado regreso de Lamine Yamal, que contará con minutos seguros según confirmó Flick, quien también adelantó que Szczesny será el portero titular ante la ausencia de Joan García. En ataque, Ferran Torres y Dani Olmo serán piezas destacadas, sumándose a la presencia de Robert Lewandowski, aunque hay dudas sobre la titularidad de Eric García o Christensen en defensa.

Fútbol.- Lamine Yamal y Balde entrenan con el grupo antes de recibir a la Real Sociedad MARC GRAUPERA/FCB Europa Press

Por su parte, la Real Sociedad, bajo la dirección de Sergio Francisco, llega tras un valioso triunfo por 1-0 contra el RCD Mallorca, pero se encuentra en los puestos bajos de la tabla con apenas cinco puntos. El equipo confía en repetir un esquema similar al último partido, con posibilidades de que Guedes sustituya a Kubo, quien no ha tenido un arranque de temporada a la altura. Pablo Marín podría regresar al once titular, mientras que jugadores como Barrenetxea y Sergio Gómez, quien ha destacado en defensa, tratarán de ser determinantes para robar puntos fuera de casa.

Será el escenario ideal para que el FC Barcelona intente asegurarse la primera posición de la competición, mientras la Real Sociedad busca revertir su dinámica y comenzar una escalada épica en LaLiga para alejarse de la zona peligrosa. La vuelta de Lamine Yamal y el estado de forma de figuras como Ferran Torres y Dani Olmo, serán claves para solventar la ausencia de Raphinha, mientras la Real confía en su bloque defensivo y transiciones rápidas para buscar sorpresas en Montjuic.

Horario y dónde ver online TV el FC Barcelona - Real Sociedad, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 18:30horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M443 O111), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ LALIGA 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar, de Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del FC Barcelona - Real Sociedad

FC Barcelona

Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín o Balde; De Jong, Pedri; Roony Bardghji o Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski.

Real Sociedad

Remiro, Aramburu, Zubeldia, Ćaleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Turrientes, Goti; Guedes y Karrikaburu.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández