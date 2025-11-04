Brujas - Barcelona: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

La Champions League admite pocos errores y menos todavía este nuevo formato con la fase liga. El Barcelona ya tropezó en su estadio ante el PSG, vigente campeón, y comienza la jornada fuera de los ocho puestos que dan clasificación directa a los octavos de final. El conjunto culé no puede permitirse otro tropiezo si quiere mirar hacia los puestos más altos de la tabla clasificatoria.

El equipo de Flick buscará seguir recuperando sensaciones y afianzando resultados tras el varapalo del Clásico ante el Real Madrid. El primer paso ya lo dio ante el Elche con una victoria encarrilada en los primeros minutos gracias a los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres. Sin embargo, no se vio una versión del todo brillante y el partido estuvo en el aire hasta que apareció Rashford con un golazo para calmar del todo las aguas blaugranas.

A por la segunda victoria a domicilio

El Barcelona visita Bélgica tras dos partidos en casa que se saldaron de manera muy diferente. El primero acabó con la derrota ante el PSG y el segundo con un set ante Olympiakos. También con victoria, pero más ajustada ante el Newcastle, acabó el primer desplazamiento de los de Flick en esta Champions. El técnico alemán empieza a vaciar la enfermería y ya puede contar de pleno con Lewandowski y Olmo, que reaparecieron ante el Elche.

FC Barcelona v Elche CF - La Liga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Vacas sagradas o momento de forma

Las dudas de cara a la posible alineación del Barcelona vienen relacionadas con dichos regresos. Ambos nombres son muy potentes y están llamados a ser protagonistas, pero Fermín y Ferran están en un gran momento de forma y han tirado del equipo durante las lesiones de Lewandowski y Olmo. Raphinha todavía sigue en la enfermería y tanto Lamine Yamal, si la pubalgia respeta, como Rashford parecen fijos a día de hoy.

Lamine Yamal sigue en el foco

La joven perla culé se reencontró con el gol ante el Elche tras ser el centro de todas las críticas ante el Real Madrid por su actuación dentro y fuera del campo. Sin embargo, pese a marcar, volvió a dejar sensaciones confusas y no parece al 100% de brillantez pese a disputar el partido prácticamente completo. La Champions League no parece ser el lugar idóneo para rotaciones, pero todo dependerá de sus sensaciones. La convocatoria de Luis de la Fuente también está a la vuelta de la esquina.

FC Barcelona v Elche CF - La Liga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Bélgica sueña con una noche de Brujas

El Barcelona es claro favorito, pero el Brujas siempre compite en su estadio como demostró en el debut, su único partido como local hasta la fecha en Champions League. El equipo entrenado por Nicky Hayen le endosó un contundente 4-1 al Mónaco. Peor suerte tuvo en sus dos desplazamientos, donde cayó derrotado. En Bérgamo cayó ante el Atalanta en los minutos finales tras comenzar ganando y ante el Bayern se llevó una goleada. El griego Tzolis es el máximo anotador de los belgas en todas las competiciones durante esta temporada.

Brujas - Barcelona: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

El partido se juega a las 21:00 (hora peninsular española) en el horario habitual de la Champions League y será televisado por M+ Liga de Campeones de la plataforma Movistar Plus. En dicha compañía se podrá ver en el dial 60 y en Orange en el 115. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Brujas - Barcelona

Brujas

Posible alineación del Brujas: Nordin Jackers, Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Joel Ordoñez, Kyriani Sabbe, Aleksandar Stankovic, Christos Tzolis, Hans Vanaken, Lynnt Audoor, Carlos Forbs, Nicolò Tresoldi.

FC Barcelona

Posible alineación del Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó, De Jong, Lamine Yamal, Fermín, Rashford y Ferran.