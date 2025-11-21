Ibai revela sus cinco candidatas para ganar el mundial de fútbol de 2026

Todavía quedan meses para que se celebre la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos, pero, como siempre se acerca un año en el que tiene lugar esta competición, los aficionados al deporte rey ya tienen la fecha marcada en rojo en el calendario.

Lo mismo sucede dentro de la creación de contenido, donde los usuarios que suelen hablar de fútbol empiezan a centrar sus charlas con lo que esperan de esta edición de la copa del mundo.

El último en compartir sus impresiones ha sido Ibai Llanos durante su visita a Argentina. El vasco estuvo en directo junto a Davooxeneize y fue preguntado por sus candidatas a ganar el trofeo, respondiendo sin tapujos y revelando cuáles son las naciones que él pone en esa terna.

Las 5 favoritas de Ibai para ganar el Mundial

La cuenta de ubiclips ha sido la encargada de recoger las palabras del streamer, que recibió la pregunta con interés y contestó sin dar ningún rodeo. Eso sí, el creador de contenido no se quiso meter en líos con ningún orden.

“España [...], Portugal, Argentina, Francia [...] e Inglaterra”, enumeró Ibai teniendo solo dudas en Brasil, aunque descartándola al final para incluir a la selección capitaneada por Harry Kane y con estrellas de la talla de Bellingham.

Su compañero de directo reconoció que en las cuatro primeras estaba completamente de acuerdo y que le parece complicado que alguien no las incluya, pero que esa quinta le genera duda.

Aun así, terminó cediendo, reconociendo que por nombres parece la más lógica y coincidiendo con Ibai en dejar fuera a otras históricas como Alemania, Países Bajos o la propia Brasil. Eso sin contar a Italia, que en las últimas citas mundialistas ha demostrado que no vive su mejor momento llegando a haberse quedado fuera.

Habrá que esperar unos meses para ver si Ibai tiene razón y la nueva campeona del mundo sale de ese elenco de cinco.