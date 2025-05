La camiseta con mensaje que Lamine Yamal llevó en la rúa y de la que pocos se dieron cuenta

El pasado viernes fue un día grande en Barcelona. La ciudad se lanzó a la calle para festejar, entregada, con los jugadores y el cuerpo técnico del Barça, el triplete de títulos nacionales conseguidos esta temporada (Supercopa, Copa del Rey y LaLiga conquistada este jueves). Unas 670.000 personas acompañaron al equipo en su recorrido, según datos e la Guardia Urbana

En un autobús descapotable teñido de azulgrana, con la cara impresa de todos los jugadores en los laterales y la leyenda en el frontal 'Campions: el nostre estil, el nostre llegat' ('Campeones: nuestro estilo, nuestro legado'), plantilla y cuerpo técnico han iniciado su viaje de homenaje custodiando los tres trofeos conquistados esta campaña.

El defensa Pau Cubarsí ejercía de primer maestro de ceremonias agarrando el micro para arrancarse con los primeros cánticos, que seguían al pie de la letra los seguidores 'culers', quienes iban creciendo en miles -la mayoría de ellos niños y adolescentes- a medida que la rúa se acercaba al centro de la capital catalana. De hecho Hansi Flick lo ha nombrado el "MVP de la rúa" por "su buen trabajo con el micrófono".

A su lado, el portero Wojciech Szczesny se fumaba un puro ataviado con su ya mítico sombrero con la inscripción 'Fumador' y las gafas de sol puestas, y el técnico, Hansi Flick, captaba en directo con su móvil el ambiente de euforia que se vivía en las calles mientras hablaba por videoconferencia. Lamine Yamal, la estrella emergente del equipo azulgrana, y Marc Casadó, que el jueves se fue a Canaletas a celebrarlo con la afición, tomaban el relevo de Cubarsí con el micrófono.

El protagonista de la celebración, sobre todo por la polémica que ha desatado, fue sin duda Iñigo Martínez. El defensa vasco fue uno de los más expresivos durante la celebración. Con una ikurriña colgada a la espalda no dudo en ondear una estelada gigante. Sus gestos no pasaron desapercibidos en redes sociales donde muchos le acusan de separatista e incluso piden que no vuelva a ser convocado por Luis de La Fuente por su "odio a España".

Una camiseta icónica

Pero hubo un detalle que para muchos pasó desapercibido: la camiseta con la Lamine decidió hacer la rúa colgada a su espalda.

El futbolista llevó durante gran parte de la rúa una camiseta en su espalda con la foto de Leo Messi y de él cuando era pequeño.El blaugrana rendía así homenaje a su ídolo y a lo que muchos consideran su "bautizo futbolístico".

La imagen de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era bebé se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, especialmente en la previa de la Eurocopa 2024. La foto fue tomada durante una sesión de fotos para un calendario benéfico del Barcelona. Lamine Yamal, ahora un jugador estrella del FC Barcelona, tenía apenas unos meses cuando Messi lo bañaba.

Así, sin saberlo, Messi parecía conocer de antemano a un futuro crack del fútbol mundial, nacido en España pero hijo de Mounir Nasraoui, un marroquí y de Sheila Ebana, una ecuatoguineana. La foto parecía predecir quien estaba llamado a ser su sucesor en el Barça.

La imagen, sobre la que en algún momento llegó a cuestionarse su veracidad, se gestó con motivo de un calendario benéfico del diario 'Sport' en 2007. Joan Monfort, fue el autor de la fotografía que el padre de Laimne rescató el pasad verano en sus instagram desatando una auténtica locura.

La publicación se viralizó sin pausa desde aquel momento, destapando investigaciones sobre el origen de la imagen que condujeron hasta Joan Monfort, fotógrafo del diario 'Sport'. Un cúmulo de casualidades propició el encuentro. Familias en riesgo de exclusión social iban a ser partícipes en este calendario especial, con tanta suerte de que el entorno de Lamine Yamal resultó agraciado y quedando emparejado con Messi.

"Es una historia casi inexplicable. Si intentas recomponerla o imaginarla nunca harías un guion de este tipo: entre ciencia ficción, magia, un cuento... Tiene todos los calificativos que le quieras poner. Es algo muy difícil de explicar, casi una conjunción astral", afirmó en su día el fotógrafo.

Tras lograr tres título esta temporada, Lamine no solo quiso rendir homenaje a una foto icónica sino tal vez lanzar un aviso a navegantes: "el sucesor ya está aquí".