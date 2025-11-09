El Ceuta - Almería se suspende por el fallecimiento de un aficionado

El partido entre la AD Ceuta y el UD Almería se ha suspendido en el descanso, con empate a uno, debido al fallecimiento de un espectador que sufrió una parada cardiorrespiratoria a los diecisiete minutos del primer tiempo.

El suceso provocó que el partido estuviera detenido entre el minuto 17 y el minuto 26 del primer periodo al ser alertado el colegiado navarro Alejandro Morilla de la atención sanitaria a un aficionado que se encontraba detrás de la portería del portero local Guille Vallejo.

Los sanitarios de la Cruz Roja y los médicos presentes estuvieron intentando reanimar durante varios minutos al aficionado, quien finalmente fue trasladado en una camilla hasta los exteriores del estadio, donde aguardaba una ambulancia.

Finalmente, el hombre falleció de un infarto antes de su llegada incluso al Hospital Universitario, lo que motivó que en el descanso del partido el colegiado optara por suspender el encuentro, según informó el club ceutí a través de la megafonía del estadio.

Antes de la suspensión, el equipo ceutí afrontaba el partido después de no jugar en casa desde el 18 de octubre -cuando derrotó por dos a cero al Mirandés- tras haber tenido que afrontar dos partidos seguidos a domicilio (Cultural Leonesa y Córdoba) así como otro de por medio de la Copa del Rey en Totana (Murcia), por lo que encaraba el encuentro con la intención de mantener su dinámica positiva ante su público.

Por su parte, el Almería, que no visitaba Ceuta desde hacía 24 años -su última vez fue el 7 de octubre de 2.001 y perdió por dos goles a cero-, se presentaba en el Alfonso Murube para hacer su primera defensa de su posición de ascenso directo a Primera y mantener su racha de siete jornadas sin conocer la derrota.