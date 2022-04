El inesperado tuit de Gabriel Rufián que aplauden los madridistas

En la victoria del Real Madrid por 1-3 contra el Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones destacaron dos futbolistas por encima de los demás, Karim Benzema, autor de los tres goles del Madrid, y Thibaut Courtois, quien firmó varias paradas decisivas. La actuación del portero belga fue elogiada por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, que publicó un tuit que sorprendió a muchos madridistas, que aplaudieron el mensaje del político catalán.

Rufián elogió la actuación de Courtois con un tuit sin palabras, en el que solo se puede ver un emoticono y dos imágenes. En la primera se observan los cinco primeros clasificados en el premio Yashin al mejor portero del año, una lista en la que no está el portero del Real Madrid. El ganador de este trofeo fue el italiano Gianluigi Donnarumma, del PSG, al que Benzema marcó tres goles en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu. El segundo clasificado es el francés Edouard Mendy, del Chelsea, víctima este miércoles de otro hat-trick de Benzema. Les siguen el esloveno Jan Oblak, del Atlético; el brasileño Ederson, del Manchester City; y el alemán Manuel Neuer, del Bayern.

La segunda imagen es de la espectacular parada de Courtois a César Azpilicueta en la segunda parte del partido celebrado en Stamford Bridge y cuando el Real Madrid ya ganaba 1-3.

La publicación de Rufián, que siempre se ha declarado seguidor del Espanyol, pero también ha reconocido su simpatía por el Real Madrid, provocó innumerables reacciones de muchos seguidores madridistas, sorprendidos por el tuit del político de ERC.

“Le han tenido que hackear la cuenta. Grande, Rufián”, escribió un internauta. “Por primera vez estoy de acuerdo con usted”, añadió otro. “Lo que no consiga el Madrid no lo consigue nadie. Jamás pensé que le daría un like a Gabriel Rufián”, publicó otro seguidor del Real Madrid. “Le acabo de dar fav, me voy a la ducha corriendo”, continuó un internauta. “La primera vez que te daré la razón en algo”, fue otro de los mensajes que le llegó a Rufián por su elogio a Courtois.

La publicación de Gabriel Rufián en Twitter supera los 2.400 retuits y casi los 20.000 me gusta. Además, el mensaje ha sido citado más de 500 veces. El político de Esquerra Republicana cuenta con más 878.000 seguidores en esta red social.