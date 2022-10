«Sólo he visto dos zurdos mejores que yo», la confesión de Futre después de pedir un autógrafo

Paulo Futre fue uno de los mejores futbolistas de su época, pero los ídolos también tienen ídolos. Y así lo ha demostrado el futbolista portugués al confesar en su cuenta de Twitter cuáles son los dos únicos jugadores a los que ha pedido un autógrafo.

«Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos. Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87. Hoy he pedido el segundo a Leo Messi», admitía el exfutbolista portugués en las redes.

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos.



Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.



Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N — Paulo Futre (@PauloFutre) October 5, 2022

Futre ha coincidido con Leo en el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el PSG El Benfica es uno de los equipos en los que jugó en su país. Futre jugó en los tres grandes de Portugal, Primero en el Sporting; más tarde en el Oporto con el que fue campeón de Europa. Y después de abandonar el Atlético de Madrid regresó a su país para jugar en el Benfica.

Aunque su estancia en el Benfica fue corta, de apenas seis meses, Paulo tiene la admiración de sus compatriotas. Era la estrella del fútbol portugués en los años 80 y primeros 90, antes de que surgieran las figuras de Figo y de Cristiano Ronaldo.

El portugués no ha escondido nunca su admiración por Diego, con el que coincidió en su época de esplendor. «Hoy descansa en paz el más grande entre los grandes», decía en el día de la muerte de Maradona.

Futre ya está totalmente recuperado después de haber sufrido un infarto este verano después del funeral de su madre que lo tuvo cuatro días ingresado en un hospital.

Los números de Messi esta temporada son mucho mejores que los de la temporada pasada. Ya lleva siete goles entre todas las competiciones y. además, ha dado ocho asistencias. Parece más asentado en París y en el PSG y se ha convertido en un director de juego sobre el campo.

A pesar de los rumores de su posible regreso a Barcelona para la próxima temporada, su verdadero objetivo del curso es el Mundial que comienza el próximo 20 de noviembre en Qatar. Es el título que lo igualaría de alguna manera con Maradona. Aunque el cariño que tienen los argentinos por Diego va más allá de lo futbolístico. Maradona es una divinidad y es una categoría que Messi está lejos de alcanzar en su país.