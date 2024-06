Confiesa que fue multada por tener sexo en la calle con una famoso futbolista de LaLiga: ¡800 euros!

El programa 'Fiesta' abordó un tema controvertido: el sexo en la vía pública y las sanciones legales que pueden derivarse de esta práctica. La presentadora del programa, Emma García, abordó las multas impuestas por las autoridades por este tipo de conductas, que oscilan entre los 750 a 1.500 euros.

Pero justo antes de iniciar el debate llegaba la sorpresa. "Aquí hay una persona que no pudo reprimir su pasión y la pillaron" afirmó Emma. Fue entonces cuando Amor Romeira no tuvo reparo en tomar la palabra para explicar el incidente.

"Me sucedió una vez y me multaron. Estábamos en un sitio, no nos aguantábamos las ganas y salimos a la calle", confesó Romeira, mencionando que estaba acompañada por un conocido futbolista, aunque prefirió no revelar su identidad. Con humor, Romeira describió la situación: "Estábamos en un parterre con una planta. Yo pensaba que la planta me estaba tapando, pero me vieron".

Amor Romeira continuó narrando el incidente, explicando que el policía que los multó los reconoció a ambos y, en tono irónico, les preguntó si no tenían dinero para ir a un hotel. A pesar de intentar evitar la multa con una excusa, no logró esquivar la sanción, que finalmente ascendió a 800 euros. "Desde ese entonces le cogí una manía a la planta aquella", bromeó Romeira para cerrar con cierta sorna la sonrojante anécdota.

Otras polémicas futboleras

Pero esta no es la primera vez que la colaboradora se ve envuelta en una polémica con un jugador de fútbol. De hecho hace mes ya relató como tuvo que echar a uno de su casa cuando mantenían relaciones. «Salí de fiesta por Madrid y conocí a un grupo de futbolistas que habían venido de fiesta. No voy a decir el equipo, pero sí la comunidad. Eran de Galicia. Surgió el deseo. Uno de ellos me gusto mucho y le dije que se viniera a casa», explicó la influencer en sus redes sociales.

Sin embargo, todo, cambió y ella empezó a ver cosas que no le gustaban. «Llegamos a mi casa y me encantaba porque era muy pasional. Muy de besos así como de te tiro al sofá y te miro con cara de me muero por ti. Pero empezó a subir de nivel y ya eran tirones del pelo, y azotes…», relató. «No quiero una paliza», le dijo, y él le pidió disculpas. Continuaron intimando hasta que él le dio un mordisco en la cara y ella lo tuvo claro: ¡Lo eché de mi casa!».

Aunque el futbolista se disculpó posteriormente, Romeira dejó claro que no tolerará tales acciones violentas en sus relaciones.

En otra ocasión escribió en sus redes sociales: "Estoy aburrida y viendo un video y me he acordado de un futbolista muy conocido que esta casado con una super famosa, que le olía el aliento a vomito".