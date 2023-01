El Ceuta es el colista del Grupo 1 de la Primera RFEF –lo que antes se conocía como la Segunda División B–, sólo ha sumado ocho puntos en 19 partidos, pero hoy llega el Barça al Estadio Alfonso Murube. Si hay alguien que vivirá este duelo con más emoción que nadie es Luhay Hamido, el presidente del club ceutí. «Llego en 2016 a un equipo que estaba en Tercera División, con muy pocos engranajes y sin una estructura definida. En estas seis temporadas, hemos crecido mucho como club, en infraestructura humana sobre todo, y en lo deportivo con la friolera de cuatro playoffs y dos ascensos consecutivos hasta llegar a la Primera F.

El presidente es un trotamundos. «Estudié la carrera de Química en Granada y la terminé al salir de Gran Hermano en 2005. Tras salir del programa quise apartarme de los focos mediáticos y seguí formándome. Actualmente soy criminólogo, aunque no desempeño la profesión. Mi pasión por el fútbol viene desde que era muy pequeño, cuando acompañaba a mi padre a ver el equipo de mis amores, la AD Ceuta FC. Cosas de la vida, se presentó la oportunidad de ser el presidente, y es un orgullo ser partícipe de la resurrección del club», afirma.

Luhay, en Gran Hermano 2005 FOTO: La Razón (Custom Credit)

El encuentro ante el Barça puede suponer un punto de inflexión en esta temporada para el Ceuta. «Cuando uno empieza tiene estos sueños. Dicen que los sueños se cumplen. Yo doy la vida por este club y no voy a permitir que se manche de ninguna manera y me he propuesto llevarlo lo más arriba posible y aspirar a lo máximo dentro de nuestras posibilidades. Lo bonito del fútbol es que cualquier equipo puede hacer la machada de eliminar a un grande. Somos conscientes de que va a ser muy difícil, pero el Murube cuando ruge, ruge de verdad y nuestros aficionados pueden llevarnos en volandas y pasar a cuartos», asegura con entusiasmo.

Otro de los protagonistas del partido será Juan Gutiérrez, el único futbolista local que compagina el fútbol con los estudios: «Llego al Ceuta en 2022, con 22 años, cedido del Racing, en el que llevo 11 años. Estudio economía de manera autodidacta y lo compagino con otros cursos. Este año estoy sacándome la licencia PPL de piloto privado. Tengo la suerte de decir que el fútbol me da de comer, por lo que es lo que priorizo actualmente. Aunque eso no significa que no se pueda compaginar. Hay tiempo para todo. La formación siempre es importante, pero la carrera del fútbol es muy corta y es muy difícil llegar. Y aunque lo des todo por el plan A, siempre hay que tener un plan B e incluso un C. Nunca se sabe. Gavi y Pedri son dos ejemplos a seguir sin duda», comenta.

Para el entrenador, José Juan Romero, este encuentro es algo histórico para la ciudad: «Estamos muy contentos e ilusionados. Hemos tenido muchísima suerte en el sorteo, será un día histórico para la ciudad, para el club y para los aficionados que no nos han dejado de apoyar nunca. Le hemos dado a la afición el premio de poder jugar contra todo un Barcelona en unos octavos de final de la Copa del Rey, que se dice pronto, pero es algo que está muy lejos. Regresé en septiembre de 2022 y ésta es mi segunda etapa al frente del equipo. Anteriormente, conseguimos el ascenso y quise regresar con la intención de dar un cambio al club. Somos un equipo que intenta proponer un buen fútbol y que juega de forma directa para generar peligro en el área rival. Lo vamos a dar todo como siempre hacemos», asegura. Romero reprochó a Xavi sus palabras contra el Ceuta. Hoy el técnico del Barça ha rectificado: «Ni mucho menos quería faltar al respeto. Yo también he jugado en estas categorías». En el conjunto azulgrana habrá rotaciones, pero viajan prácticamente todos los jugadores importantes para seguir con el subidón tras conquistar la Supercopa. Descansan Araujo y De Jong, pero Lewandowski, sancionado en Liga, será titular. Memphis no jugará: apura su traspaso al Atlético.