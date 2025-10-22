Courtois se da un homenaje ante la Juve en su partido 300 con el Real Madrid

Nada más terminar el partido, Courtois dio casi una vuelta entera al campo para agradecer el apoyo de la afición y regalar su camiseta. No era una cualquiera, era la de su partido 300 y estaba sudada, porque tuvo que trabajar el belga con el 0-0 y también después para mantener el resultado. Seis paradas hizo ante la Juventus, una exhibición que estuvo a punto de culminar con una asistencia si Vinicius llega a aprovechar un saque suyo largo con la mano. Lo hizo todo bien el día en el que llegaba a una cifra redonda. Son 300 apariciones con el Real Madrid, solo por detrás de Miguel Ángel, Paco Buyo e Iker Casillas, tres nombres que dejan clara la dimensión del belga. Y de los 300, suma 119 veces con la portería a cero. «Muy contento con la victoria, ha sido un partido muy trabajado, con ocasiones en las dos porterías, nos lo hemos llevado con sudor contra otro grande. Hemos empezado bien con tres victorias esta Champions y ahora vamos a Anfield», decía en Movistar después de un choque en el que tuvo réplica en la otra portería, donde Di Gregorio hizo ocho paradas y le negó varias veces el gol a Mbappé. «Son la Juve, no son un equipo pequeño, y si defienden bajo y quieren salir a la contra, no es fácil. Igual nos hacía falta más ritmo, como ha dicho el míster en el descanso, con los extremos más abiertos, por donde Vini ha hecho más peligro. En la primera parte nos hicieron daño en la salida del balón y hay que mirarlo para el Clásico», continuaba Courtois, analizando el partido y dando la razón a su entrenador, que lo ve como entrenador en el futuro.

Hizo paradas de todo tipo, y una de las mejores fue a Vlahovic, que le ganó una carrera larga a Militao y no pudo superar al muro belga en el mano a mano, en una acción parecida a la que evitó el tanto del Getafe en el Coliseum en el último minuto. «El míster quiere que juegue adelantado, pero no soy el más rápido para retroceder. Pensé que ‘‘Mili’’ iba a llegar, pero muy contento de esa parada a Vlaovic», contaba Thibaut.

Él sostuvo al Madrid atrás, y delante, Vinicius se encargó de marcar la diferencia con un par de regates ante cuatro rivales y un disparo al palo que convirtió en oro Bellingham. «Vini hace la acción y Bellingham estaba pendiente del rechace. Está volviendo a su mejor nivel, ha hecho un gran partido», comentaba sobre el inglés, que sigue sumando minutos buscando las mejores sensaciones.