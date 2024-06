Dani Garrido, en la Ser, no se lo perdona a Cristiano Ronaldo: "Da pena"

El debut de Portugal ante la República Checa en la Eurocopa de Alemania acabón con victoria gracias a un un gol tardío de Francisco Conceiçao. Este tanto no solo selló la victoria para Portugal, sino que también provocó una celebración polémica por parte de Cristiano Ronaldo, encendiendo el debate sobre la deportividad en el fútbol.

La celebración de Cristiano Ronaldo fue intensa y cargada de emoción, algo que no pasó desapercibido para los espectadores y, especialmente, para el portero checo, Jindrich Stanek.

La estrella portuguess celebró el gol de Conceiçao con un gesto de rabia y el puño cerrado, dirigiéndose directamente hacia Stanek, que se encontraba levantándose del suelo tras la jugada. Esta acción fue rápidamente criticada por muchos que la consideraron antideportiva, muchos percibieron como un intento de menospreciar su esfuerzo.

Entre ellos Dani Garrido, de la Ser. “Es un ejemplo de que se puede ser uno de los mejores futbolistas de la historia y un compañero de profesión nefasto”, ha dicho. “Me da pena ver que es uno de los mejores de la historia y que es capaz de hacer lo que hizo. Me pone mal cuerpo. En vez de celebrarlo con la gente, se va contra el portero y le aprieta el puño en la cara y a otro le grita al oído. De verdad, de pena”

Lo que sucedió durante el partido fue que Jindrich Stanek había frustrado a Cristiano Ronaldo en varias ocasiones, sobre todo con dos paradas cruciales que evitaron que el delantero portugués sumase más goles a su historial. En la primera mitad, Stanek detuvo un mano a mano con Ronaldo, demostrando su agilidad y reflejos. Más tarde, desvió un potente tiro desde el pico del área, nuevamente negándole el gol al astro de Madeira. Estas intervenciones fueron fundamentales para mantener a la República Checa en el partido y aumentar la frustración de Ronaldo.

Además de las paradas de Stanek, otro momento de frustración para Cristiano llegó cuando el VAR anuló un gol a Diogo Jota debido a una posición de fuera de juego suya. El remate inicial de Jota había dado en el poste antes de caerle a él, pero el gol fue invalidado por la posición adelantada de Cristiano. s

Tras el gol de Conceiçao y la controvertida celebración, Stanek no guardó ningún rencor al delantero. A pesar de la intensidad del momento, el portero checo abordó la situación con dignidad, afirmando: "Él es una leyenda. Durante el partido no me obsesioné. Hay que parar como estás acostumbrado. Cristiano es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores que jamás haya habido