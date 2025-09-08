El desgarrador relato de un futbolista ucraniano después de que un misil ruso destrozara su casa: su madre, su mujer embarazada...

Las guerras cambian el curso de la historia y el fútbol no se han mantenido ajeno a ello. Demasiadas reseñas históricas convierten al deporte rey en protagonista de los grandes conflictos bélicos mundiales. Ocurre en Ucrania y ya ocurrió en la Primera Guerra Mundial e incluso en la Guerra Civil española. A veces, los futbolistas se ven obligados a parar en seco su carrera y coger un fúsil y otras se convierten en víctimas de la barbarie. Y eso es exactamente lo que le ha ocurrido Heorhiy Sudakov.

El drama personal del jugador de 23 años, actualmente en Benfica conmocionó este fin de semana al mundo del fútbol.

Ucrania, que busca su clasificación para la el Mundial 2026, llega a esta ventana de partidos con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de su última experiencia en Alemania 2006. La selección ucraniana se prepara para lo que viene después de un 0-2 en su debut ante Francia. Este martes se cruzará en Bakú contra Azerbaiyán. Con jugadores como Oleksandr Zinchenko y Mykhailo Mudryk, Ucrania busca mantener viva la esperanza de una nueva clasificación.

Desolación total

Sudakov, uno de los pilares de ese equipo, ha sido clave en el esquema de Sergiy Rebrov, con su visión de juego y capacidad para desequilibrar desde el mediocampo. Sin embargo, la noche del 6 de septiembre, el foco no estuvo en el césped, sino en la devastación que dejó el ataque ruso en su edificio.

Aprovechando que el futbolista del Benfica se encuentra concentrado con su selección durante este parón internacional para disputar los partidos de las eliminatorias de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, su familia se había trasladado Kiev para pasar unos días en su tierra natal. Pero no imaginaban lo que les tocaría vivir.

"Mi mujer, mi hija y mi madre estaban en casa en ese momento", reveló Sudakov en un desgarrador mensaje en sus redes sociales, acompañado de imágenes que muestran los escombros y el caos en lo que solía ser su hogar. El edificio, ubicado en un barrio residencial de Kyiv, sufrió daños considerables, con paredes derrumbadas y escombros esparcidos por los pasillos. Su familia se salvó gracias a los refugios antiaéreos.

"Así quedó mi casa después de esta noche", publicó adjuntando una fotografía. Su mujer respondió: "Fue una noche terrible. Gracias a Dios estamos vivos". “Los malos dirán que en mi edificio se almacena equipo militar”, concluyó Sudakov.

Según informan, medios ucranianos ni su mujer -embarazada de casi nueve meses- ni su hija de tres años ni su madre resultaron heridas gracias a que pudieron esconderse en el sótano.