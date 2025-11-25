Los Emmy premian «#SeAcabó: Diario de las campeonas», el documental sobre el caso Rubiales

El documental que relata el caso Rubiales, «#SeAcabó: Diario de las campeonas», dirigido por Joanna Pardos, ganó este lunes en Nueva York el Premio Emmy Internacional a mejor documental deportivo de 2025 superando a «Argentina 78», sobre la victoria de la albiceleste en el mundial de su país.

La película de no ficción relata el caso que dio la vuelta al mundo sobre el beso no consentido que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda.

«#SeAcabó: Diario de las campeonas» está dirigido por la catalana Joanna Pardos y producido por You First Originals Netflix, con los productores ejecutivos que acompañaron a Joanna, Luis Calvo y Javier Martínez Suárez. "La docuserie, estrenada en Netflix hace un año, ha logrado traspasar fronteras y el jurado ha valorado su capacidad para narrar, desde dentro y con una honestidad brutal, cómo un grupo de deportistas transformó un momento de crisis en un movimiento social global tras su victoria en la Copa del Mundo de 2023», destaca la productora.

Los otros documentales deportivos nominados eran «Argentina 78», sobre el mundial ganado por la selección albiceleste, «Chasing the Sun 2», sobre la victoria en el mundial de rugby por parte de la selección sudafricana, y «Sven», que describe la lucha contra el cáncer del exseleccionador de Suecia e Inglaterra Sven Goran Eriksson, fallecido el 26 de agosto de 2024.

Tras recibir el premio, Pardos dijo estar muy emocionada: «Es algo con lo que sueñas si te gusta el cine, y más con una historia así». «Haber hecho un documental de esta temática en una plataforma tan potente a nivel internacional como Netflix, que haya apostado por este tema y por la libertad para poderlo contar, es sinónimo de que también están cambiando las normas», comentó Pardos. «Que las niñas persigan todas sus sueños, porque Alexia, Jenni e Irene nos han enseñado que podemos saltar barreras», sentenció Pardos.

«Fue un proyecto muy complicado, con muchas versiones. Evidentemente no toda la sociedad pensaba de la misma manera, pero queremos dejar ese mensaje que contrasta con una versión oficial muy desbalanceada y queremos dar equilibrio a esa historia con la historia de las campeonas», añadió por su parte Luis Calvo.