El emotivo adiós de la mujer de Xabi Alonso al Leverkusen: "Es la hora..."

El pasado sábado, Xabi Alonso se sentó en el banquillo del Bayer Leverkusen por última vez. El técnico decía adiós para poner rumbo al Real Madrid.

Una despedida de la que fue protagonista su mujer Nagore Aranburu. La actriz modelo y diseñadora de moda quiso despedirse del equipo alemán con unas emotivas palabras que no tardaron en volverse virales.

"He sido muy feliz..."

Nagore, casada con Xabi desde 2009, escribió: «Hora de despedirnos. Es el último partido de la temporada. He sido muy feliz aquí y estoy profundamente agradecida por el cariño y la amabilidad que he recibido. Agradezco a los amigos que he hecho en el club y en el colegio. Siempre te recordaré con mucho cariño. Espero sinceramente que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en algún lugar del mundo». Un mensaje que acompañó con un corazón al final de su texto.

Alonso respondió con tres corazones pero la respuesta del club tampoco se hizo esperar. «Gracias por el buen momento. Tú y tu familia sois siempre bienvenidos en Leverkusen bajo la cruz». La novia del capitán Lukas Hradecky, Esther Heesch, también puso dos corazones junto a la publicación. Y es que Nagore es muy querida entre las esposas de los jugadores.

Los Alonso han vivido en Düsseldorf desde que Xabi fichó por el Leverkusen en 2022 y sus hijos Jontxu (17), Ane (15) y Emma (12) asisten a la Escuela Internacional de Düsseldorf.

Ahora, Alonso se enfrenta a una nueva etapa en el Real Madrid donde sucederá a un Ancelotti que lo ha ganado todo. Así que la familia cambia el Leverkusen por el Madrid tras una despedida de Renania que no ha sido fácil.

El jugador de la selección alemana Florian Wirtz (22) también quiso mandar un mensaje a su gran mentor por Instagram antes del último partido del Leverkusen contra Alonso: "¡Gracias por todo, entrenador! Fue un placer jugar para ti y siempre es divertido venir a entrenar. Gracias por ayudarme a alcanzar un nuevo nivel. No solo eres un gran entrenador, sino también una persona fantástica. Compartimos tantos recuerdos inolvidables que siempre permanecerán en mi mente y mi corazón. ¡Te deseo todo lo mejor para tu próxima etapa!".