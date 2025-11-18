El equipo de LaLiga Hypermotion al que puede entrenar Raúl González Blanco

El sueño de Raúl González Blanco de llegar al primer equipo finalizó tras su marcha del Real Madrid Castilla. El exfutbolista decidió dejar de ser entrenador del filial tras seis temporadas, y desde el pasado mes de junio se encuentra sin equipo.

Sin embargo, el español podría volver a los banquillos. Y es que un equipo de LaLiga Hypermotion se ha interesado en sus servicios recientemente. En este caso, el nombre de Raúl González suena para ocupar los banquillos del Málaga C.F.

El club andaluz ha destituido recientemente a Sergio Pellicer, que ocupaba el cargo desde hace varias temporadas. La mala situación del equipo en liga ha provocado la destitución del técnico castellonense, que encadenaba la enésima derrota de la campaña, situando a los andaluces al borde del descenso.

Suena el nombre de Raúl en Málaga

El Málaga C.F. cayó derrotado ayer ante la Cultural Leonesa a domicilio (1-0). Una derrota que supuso la sentencia de Sergio Pellicer, que tan solo ha logrado una victoria fuera de casa en el presente curso, y un total de 15 puntos en 14 jornadas disputadas.

La derrota en León parece que ha sido la gota que colma el vaso, y está previsto que se produzca la destitución del técnico esta misma tarde. Ante el inminente cambio, el nombre de Raúl González Blanco ya suena para ocupar los banquillos.

El que fuera delantero del Real Madrid se encuentra sin equipo actualmente, por lo que la opción parece ser una realidad. No obstante, durante las próximas horas se espera que sea Alejandro Acejo, segundo entrenador, el que se haga cargo de la situación mientras se busca un sustituto.

Aún así, la intención del club andaluz es la de comunicar en la mayor brevedad posible quién será el nuevo entrenador, con el objetivo de que esté presente en el duelo de este domingo ante el Mirandés en La Rosaleda.

El futbolista del Málaga que acercaría a Raúl a los banquillos

Tras seis temporadas al frente del Real Madrid Castilla, el técnico español ha tenido la oportunidad de entrenar a grandes jugadores del panorama español que han recalado en diferentes equipos de la liga. En este caso, uno de los mejores futbolistas que ha tenido al mando es Carlos Dotor, que actualmente se encuentra en el Málaga.

El futbolista llegó a la entidad en este pasado mercado de verano procedente del Celta de Vigo, y en unas recientes declaraciones alabó la figura de Raúl. "Estuve 3 o 4 años con él. No solo es un ídolo como futbolista, alguien importante en la historia del club y para todos. Es un gran entrenador. Nos transmitía mucho, nos exigía mucho, no dejaba que nos relajáramos. Sacó mucho rendimiento de la mayoría de nosotros", confirmaba en el inicio de temporada con el club blanquiazul.

Los intentos de Raúl por entrenar esta temporada

A pesar de no tener equipo, el exentrenador del Real Madrid Castilla no paró de moverse durante el mercado. Tras su marcha, el español buscó opciones con el objetivo de seguir labrando su carrera como técnico.

Raúl estuvo muy vinculado a la Real Federación Española de Fútbol para tomar las riendas de la sub 21 tras la salida de Santi Denia. De hecho, fue uno de los principales candidatos al puesto, a pesar de que finalmente no logró llegar a los banquillos.

Otra de las opciones sobre la mesa fue la del CD Mirandés. Sin embargo, la leyenda del Real Madrid no quiso entrenar en LaLiga Hypermotion y rechazó el ofrecimiento. A todas esta ofertas se suman los rumores de entrenar en Alemania. El Schalke 04 y el el RB Leipzig parecían interesados en sus servicios, mientras que el semanario germano 'Sport Bild' vinculaba al español con el Borussia Mönchengladbach.

No obstante, Raúl decidió no aceptar ninguna oferta, esperando una oportunidad que le llamase la atención. Ahora, con la campaña ya comenzada, su nombre suena en Málaga, aunque habrá que esperar para ver si es él finalmente el que toma las riendas del club andaluz.