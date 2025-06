Luis de la Fuente responde, vería con buenos ojos la llegada de Raúl González a la Selección

Santi Denia dejó este jueves de ejercer como seleccionador español Sub-21 y olímpico después de 15 años entrenando en las diferentes categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El técnico abandona los cargos para emprender una nueva aventura profesional tras caer eliminado en los cuartos de final del Europeo Sub-21 ante Inglaterra el pasado sábado. Raúl González, que no seguirá la próxima temporada como técnico del Castilla, suena con fuerza como su posible recambio. Tanto es así que Luis de la Fuente ha sido cuestionado al respecto.

Antes, sobre la salida de Santi Denia de la Selección, dijo en la COPE: “Lamento mucho su marcha. Es mi amigo y miembro de mi familia. Es un gran seleccionador, una cosa es ser entrenador y otra ser seleccionador. Ha ganado todo y conoce el fútbol español como nadie. Me ayudó desde el momento en el que comencé a ser seleccionador. Me enseñó todo y le veía como el futuro seleccionador absoluto”.

Sobre la posibilidad de que Raúl González sea su recambio, Luis de la Fuente comentó: “Le conozco del curso de entrenadores y hemos compartido momentos. A mí no me han consultado, no sé si la noticia es cierta. Yo no tengo que opinar, la RFEF tiene que saber el perfil que quiere. El que venga va a ser bien recibido y apoyado”.

Raúl González ya sabe que Luis de la Fuente quiere seguir al frente de la Selección hasta 2030

Por último, en lo que a él respecta, le gustaría estar al frente de la Selección cuando el Mundial se juegue en España en 2030. “Yo sé cómo funciona esto, siempre estás más cerca del final de los ciclos. Soy feliz en la federación y dirigiendo a la selección de mi país, es lo máximo que le puede pasar a un deportista. Ahora mismo tenemos una relación fantástica. No hay ningún compromiso, cuando tenga que acabarse, se acabará. Yo no tengo fecha de caducidad, me encuentro fuerte. Yo quiero seguir en la Selección”, concluyó Luis de la Fuente.