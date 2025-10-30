Erling Haaland revela el ingrediente secreto que añade a su café: ¡Todos deberían imitarlo!

Erling Haaland lleva 139 goles y 22 asistencias con el Manchester City en 157 partidos oficiales desde que llegó el verano antes de la temporada 2022/23. El delantero noruego ha demostrado el crecimiento que experimenta en su carrera profesional desde que emprendió su salida del Molde, que le valió su fichaje para el Red Bull Salzburgo.

En Austria, sus números llamaron la atención del Borussia Dortmund, donde continuó con un rendimiento excepcional que le catapultó a protagonizar rumores con los mejores clubes de Europa. Con el Manchester City, Erling Haaland rompió el récord del club de más goles marcados en una sola temporada, su primera como 'citizen'. En la actualidad, pasa por su mejor momento al ser el máximo goleador de la Premier con 11 goles en nueve partidos.

Una evolución que no es casual sino fruto de una obsesiva preparación física o mental. En su recién estrenado canal de Youtube, el futbolista del Manchester City revela como ha transformado cada rincón de su casa para potenciar su rendimiento físico y ha revelado algunos de los hábitos que lo han convertido en uno de los mejores delanteros del mundo.

De la leche cruda a la luz roja

El delantero noruego empieza revelando su desayuno: café, con leche de vaca cruda (sin pasteurizar), y unas tostadas con huevos sazonados con pimienta negra y sal y sobre pan de masa madre recién horneado. También confiesa que le gusta el vino en las comidas.

Su gimnasio personal está equipado para rutinas de alto nivel y se utiliza bajo la supervisión de Mario Pafundi, terapeuta deportivo del primer equipo del Manchester City. Un elemento poco convencional en la mansión del delantero noruego es la sala de terapia de luz roja. Se trata de una tecnología que resulta inusual en domicilios particulares. “La luz roja proviene del sol. Como no hay sol afuera, tengo que usarla para absorber la luz que mi cuerpo necesita”, explicó el propio Haaland en el video. Esta tecnología utiliza una combinación de luz roja e infrarroja para estimular la reparación celular y disminuir la inflamación. Además, ayuda a estructurar el agua en el cuerpo, funcionando como un antioxidante natural.

Y por si esto no fuera suficiente tiene otra rutina para ayudar a su cuerpo a recuperarse. Después del entrenamiento, Haaland toma baños de hielo para enfriar sus músculos y finaliza con una sesión relajante y reconfortante en la sauna de su jardín.

Pero si hay algo que ha llamado la atención es el "superalimento" que no falta en su café y que, según los expertos todos deberíamos imitar. El futbolista confiesa que añadir jarabe de arce a su café es lo que le hace empezar la jornada con energía pero tiene otros muchos beneficios.

Fuente de minerales y la mitad de calorías

El sirope de arce es una alternativa nutritiva al azúcar blanco, rico en vitaminas B y minerales como potasio, calcio, hierro, zinc y manganeso. Sus beneficios incluyen ser un edulcorante natural con menos calorías que el azúcar común y un aporte de micronutrientes.

Es rico en vitaminas del grupo B y minerales esenciales como potasio, calcio, hierro, zinc y manganeso. Puede sustituir al azúcar blanco, ya que es una fuente de azúcar natural y nutritiva. Aporta aproximadamente la mitad de las calorías que el azúcar de mesa. y contiene antioxidantes que son beneficiosos para la salud.