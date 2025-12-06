Mundial 2026
España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde y jugará en Atlanta
El 21 de junio lo hará ante Arabia Saudí
La selección española iniciará su recorrido en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos), el mismo escenario donde seis días después se enfrentará a Arabia Saudí, mientras que cerrará la fase del Grupo H el 26 del mismo mes en Guadalajara (México) ante Uruguay.
El conjunto de Luis de la Fuente arrancará el 15 de junio, a las 12.00 hora local contra Cabo Verde y seis días más tarde, el 21 de junio, frente Arabia Saudí a la misma hora. En la última jornada, se enfrentará el 26 a Uruguay en Guadalajara a las 20.00 hora local (03.00 CET), según ha anunciado la FIFA este sábado
