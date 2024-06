España - Italia: Gabriel Rufián se apunta a la polémica y ataca Unai Simón en el Congreso

Unai Simón va a ser titular en el partido España - Italia de la Eurocopa que se disputa hoy jueves. El portero ha sido protagonista estos días por contestar que no opinaba de las palabras de Mbappé sobre votar para frenar a los extremos.

Kylian Mbappé desvió el foco de lo deportivo a lo político durante una rueda de prensa previa al estreno de la selección francesa en la Eurocopa 2024. En sus declaraciones, Mbappé expresó su rechazo a los extremos en política y pidió a la juventud francesa que acuda a las urnas en las próximas elecciones legislativas. Mbappé, consciente de su influencia, utilizó su plataforma para abogar por la participación política y por una posición contra lo que considera un peligro para su país.

Sin embargo, la postura de Mbappé no es compartida por todos en el mundo del fútbol. Unai Simón, portero de la selección española, dejó clara su opinión durante una comparecencia ante los medios en el campo base de España en Donaueschingen, Alemania. Simón reconoció la repercusión que tienen los futbolistas en la sociedad, señalando que “Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo y en la sociedad”. Sin embargo, expresó su desacuerdo con la idea de que los jugadores deben usar su plataforma para abordar cuestiones políticas. ón.

La reflexión de Simón se centra en la responsabilidad que tienen los jugadores de fútbol debido a su prominencia pública. Argumenta que, aunque los futbolistas tienen una gran influencia, su papel principal es dentro del campo de juego y que deben ser profesionales en su deporte. Según Simón, involucrarse en temas políticos podría desviar la atención de sus responsabilidades y competencias principales.

Gabriel Rufián habló de Unai Simón en el Congreso X

Eso ha provocado muchas reacciones, la última de Gabriel Rufián en el Congreso donde, claramente, pidió: "Más Ana Peleteiros y menos Unai Simón". Peleteiro sí que se ha expresado con contundencia contra el racismo y el crecimiento de la ultraderecha. Rufíán aprovechó que ambos son deportistas conocidos para mandar su mensaje. Según él, no se puede ser indiferente porque al final acabaremos pagándolo y los indiferentes, lo que prefieren no mirar o no hablar hacen el juego sucio a la ultraderecha.