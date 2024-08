Montse Tomé manda un recadito a Jenni Hermoso: "Tiene que aceptarlo..."

La selección española femenina de fútbol luchará por las medallas en los Juegos Olímpicos de París después de dejar fuera este sábado, con sangre, sudor y épica, a una aguerrida y valiente Colombia, frente a la que empató (2-2) pese a que perdía 0-2 en el minuto 79 y a la que no tumbó hasta una tensa tanda de penaltis. La campeona del mundo sigue subida en la ola buena y nada ni nadie parece ahora tener la llave para derribarla y hundirla. Tuvo que remontar dos goles con una gran Jenni Hermoso que volvió a ser protagonista tras el partido.

Si tras la victoria ante Brasil, era la madrileña la que lanzaba un dardo a Montse Tomé, ahora ha sido la seleccionadora la que ha querido dejarle las cosas claras. Hermoso obtuvo ante Brasil su primera titularidad en París 2024. Ante Japón solo estuvo en el campo 23 minutos, mientras que contra Nigeria ni saltó al césped. El miércoles fueron 59 los minutos que le dio la seleccionadora Montse Tomé. Y la madrileña no se cortó con unas declaraciones que dieron mucho de que hablar.

"Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos meses, tres días. Me sigo sintiendo igual de bien. Hay cosas que no tienen respuesta y ahora estoy aquí teniendo un rol diferente y aceptándolo o no, es lo que me toca", afirmó.

"Está aceptando su rol..."

Ayer, volvió a salir desde el banquillo y aunque fue clave en la victoria de España, Tomé no dudó enviarle un recadito tras el paso a semifinales. “Ella es una jugadora que siempre ha jugado y ellas tienen que empezar a comprender que el fútbol es esto. Así que, como he dicho, Jenni es una grandísima jugadora, está aceptando su rol, es algo nuevo y al final ha tenido el tiempo para jugar como si jugara de inicio”, sentenció.

Unas declaraciones que no han gustado a muchos usuarios que han cargado duramente contra la seleccionadora por no incluir a la madrileña en el once inicial e incluso piden su cabeza. "El equipo es otro desde que salió Jenni Hermoso. Debería ser titular indiscutible. Montse Tomé la tiene en el banquillo y sólo saca a la madrileña cuando está con el agua al cuello. No debería seguir al frente del equipo" o "Todo lo bueno que hace la Selección Española es a pesar de Montse Tomé. Alexia Putellas y Jenni Hermoso deberían jugar juntas siendo titulares. ¡Que se vaya!", son algunos de los mensajes que inundan Twitter.

Una frase clave

La seleccionador también desveló la frase que dijo a las jugadoras antes de la tanda de penaltis: “Es un único golpeo, el mejor de vuestra vida”. Y funcionó.